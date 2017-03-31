В России обнаружили пожароопасные Toyota Prius

Под сервисную кампанию попадают гибридные автомобили, выпущенные с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

Toyota Prius

Компания Toyota отзывает в России 226 гибридных Приусов. Об этом сегодня сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной сервисной кампании стали пыль и грязь, которые, попадая между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой, вызывают их контакт, вследствие которого изоляция может перетираться. Это может вызвать короткое замыкание и привести к пожару.

Для ремонта неисправности владельцам Toyota Prius необходимо явиться в ближайший сервис официального дилера, где проблема будет решена бесплатно за счет ООО «Тойота Мотор». Ремонт подразумевает проверку жгута проводов двигателя и его замену при необходимости.

О необходимости явиться в сервис владельцам неисправных Приусов по почте или телефону сообщат представители Toyota в России. О том, что ваш автомобиль попадает под сервисную кампанию, можно узнать самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов неисправных машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Toyota