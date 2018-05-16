В России отзывают много небезопасных Лексусов и Тойот

Проблемы с подушками безопасности — самая частая причина отзывов автомобилей в последние годы. На сей раз в сервис для проверки отправятся 7638 Тойот и Лексусов вышеозначенных моделей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:
«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться».
Механики авторизированных сервисных центров Lexus и Toyota бесплатно для автовладельцев проверят датчики подушек безопасности и в случае необходимости заменят их.
- В декабре прошлого года в России для замены фронтальных эйрбэгов отзывали внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.
- В сентябре 2017-го бракованные подушки безопасности меняли на проданных в России пикапах Toyota Hilux.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Lexus
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