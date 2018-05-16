В России отзывают много небезопасных Лексусов и Тойот

Под отзыв попали кроссоверы Lexus NX и RX, микроавтобусы Toyota Alphard и пикапы Toyota Hilux, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года. На них необходимо проверить исправность подушек безопасности.

Lexus NX
Lexus NX

Lexus > NX

Toyota Alphard
Toyota Alphard

Toyota > Alphard

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Toyota > Hilux

Lexus RX
Lexus RX

Lexus > RX

Проблемы с подушками безопасности — самая частая причина отзывов автомобилей в последние годы. На сей раз в сервис для проверки отправятся 7638 Тойот и Лексусов вышеозначенных моделей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:

«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться».

Механики авторизированных сервисных центров Lexus и Toyota бесплатно для автовладельцев проверят датчики подушек безопасности и в случае необходимости заменят их.

  • В декабре прошлого года в России для замены фронтальных эйрбэгов отзывали внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.
  • В сентябре 2017-го бракованные подушки безопасности меняли на проданных в России пикапах Toyota Hilux.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Lexus

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