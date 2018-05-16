В России отзывают много небезопасных Лексусов и Тойот

Markoth-2018: как передвигаться там, где не проехать

На нашем сайте мы очень часто любим обсуждать, из чего да как сделана колесная техника. При этом совсем упускаем из виду самих себя. Из чего сделаны мы, можем ли без нее обойтись в случае, если проехать дольше она попросту не сможет? Чтобы выяснить это, мы отправились на Markoth-2018 — горный ультрамарафон, на котором только ты, твоя физическая кондиция и немного удачи противостоят природе-матушке.