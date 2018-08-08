Toyota отзывает в России более 20 тысяч небезопасных автомобилей

Автопроизводители никак не завершат многомиллионный отзыв, вызванный необходимостью замены бракованных инфляторов в подушках безопасности Takata. Существует риск, что пиропатрон выстрелит с избыточной силой и нанесет водителю и пассажирам смертельные ранения. Из-за дефектных эйрбэгов Takata в мире погибло по меньшей мере 20 человек, так что ко всем отзывам, связанным с продукцией этого японского поставщика комплектующих, стоит отнестись серьезно.
Объявленный сегодня отзыв затрагивает 20 702 автомобиля Toyota Corolla, Auris, Yaris и Alphard — список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Toyota бесплатно для автовладельцев заменят инфляторы в передних пассажирских подушках безопасности и устранят смертельную угрозу.
- В июле Toyota отзывала в России модели Alphard и Highlander из-за проблем с электрикой и вакуумным насосом.
- В мае из-за сбоя в работе подушек безопасности Toyota отзывала с нашего рынка минивэны Alphard и пикапы Hilux.
- В декабре прошлого года в России для замены фронтальных эйрбэгов отзывали внедорожники Toyota Land Cruiser 200.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Toyota
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