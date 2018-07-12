Toyota отзывает в России модели Alphard и Highlander

Отзыв один, а дефекты разные. На минивэнах Alphard сбоит электрика, а на кроссоверах Highlander — вакуумный насос.

Под отзыв попали автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с октября 2017 года по февраль 2018-го. На сервис для бесплатной диагностики и ремонта отправится 271 минивэн Toyota Alphard: есть вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы старт/стоп. Механики устранят проблему путем перепрограммирования электронного блока управления электрическим стояночным тормозом.

Дефектных кроссоверов Toyota Highlander всего четыре, но проблема у них посерьезнее: из-за бракованного вакуумного насоса может ослабнуть тормозное усилие, загореться сигнальные лампы, а также появиться предупреждающее сообщение на щитке приборов, сопровождаемое звуковым сигналом. На этих машинах заменят вакуумный усилитель.

Список VIN-номеров подлежащих отзыву машин можно скачать здесь.

В мае из-за сбоя в работе подушек безопасности Toyota отзывала с нашего рынка минивэны Alphard и пикапы Hilux.

В декабре прошлого года в России для замены фронтальных эйрбэгов отзывали внедорожники Toyota Land Cruiser 200.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Toyota