Из-за халатности в России отзывают Toyota C-HR

Из-за незатянутых болтов под отзывную кампанию попали новенькие кроссоверы, которые могут лишиться колес на ходу.

Toyota C-HR

Компания Toyota отзывает в России 423 автомобиля C-HR, выпущенных в период с 18 июня по 28 августа 2018 года. Об этом сообщили в представительстве компании в России.

Причиной отзыва стала халатность при сборке кроссоверов на заводе. Есть опасения, что крепежные болты подшипников задней ступицы затянуты недостаточно сильно. При езде на таком автомобиле болты могут просто выпасть на дорогу. Отсутствие крепежа подшипника, в свою очередь, приведет к потере задних колес. Кроме того, могут быть повреждены элементы тормозной системы. В любом случае водитель рискует попасть в серьезную аварию, лишившись тормозов или колес.

Все работы по устранению дефекта будут производиться за счет производителя, то есть бесплатно для владельцев. Для этого необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Toyota, где будет произведена диагностика автомобиля и, при необходимости, замена и должная затяжка болтов подшипников задней ступицы.

О необходимости явиться в сервис на ремонт владельцев автомобилей C-HR известят представители компании Toyota по телефону или почте. Узнать о том, что ваш кроссовер попадает под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенном на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Фото: Toyota