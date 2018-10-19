Новое поколение внедорожника получит гибридную версию и вариант с двигателем V6, оснащенным двойным турбонаддувом.

По данным японских СМИ, Toyota находится в заключительной стадии подготовки к премьере нового поколения внедорожника Land Cruiser. Машина должна появиться на рынке в следующем году, но не исключено, что в качестве концепта ее покажут осенью на автосалоне в Токио.

Внедорожник сохранит рамную конструкцию лестничного типа, но получит серьезно обновленный дизайн экстерьера. В Toyota намерены увеличить количество алюминия в конструкции, что должно снизить массу автомобиля. Кроме того, «Крузак» получит самые современные системы безопасности.

Революция произойдет под капотом машины: Toyota Land Cruiser лишится 4,6-литрового атмосферного бензинового двигателя V8. Вместо него компания предложит 3,5-литровый V6 мощностью 315 л.с., знакомый по Lexus LS. Кроме того, японцы готовят и гибридный вариант внедорожника, который будет базироваться на этом же двигателе с двойным турбонаддувом.

Параллельно с Toyota Land Cruiser 300 в компании работают и над новым Lexus LX, которые получит те же силовые агрегаты.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser предлагается на российском рынке с 4,6-литровым бензиновым двигателем (309 л.с.) и 4,5-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. По данным «За рулем», большинство российских покупателей внедорожника предпочитают именно дизельные версии машины. Цены на внедорожник варьируются от 3 959 000 до 5 844 000 руб.

Этим летом Toyota Land Cruiser 200 получит эксклюзивную юбилейную версию.

Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado возглавляют топ-10 самых популярных в России дизельных автомобилей.

Иллюстрации: bestcar.jp