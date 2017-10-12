Toyota Land Cruiser получит новую эксклюзивную версию

К 60-летию знаменитой модели японцы подготовили спецверсию Heritage Edition, которая будет выпущена тиражом всего 1200 экземпляров.

Машину, которая будет представлена в феврале на мотор-шоу в Чикаго, легко отличить по 18-дюймовым кованым колесным дискам BBS золотистого цвета, черным акцентам на радиаторной решетке и затемненным фарам и передним противотуманкам. Боковые зеркала также получили черные накладки. На задних стойках появились шильдики «Toyota Land Cruiser», выполненные в ретростиле.

Toyota Land Cruiser Heritage Edition будет оснащаться исключительно 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 386 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. По технической части машина идентична обычным «Крузакам», но передняя подвеска, радиатор и раздаточная коробка защищены металлическими пластинами.

Машина доступна исключительно в пятиместном исполнении. В салоне на себя обращает внимание золотистая прострочка на рулевом колесе и накладках на центральной консоли. В оснащение входят 4-зонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль с внедорожным режимом.

Вся партия из 1200 экземпляров предназначена для Северной Америки. У местных дилеров внедорожник появится в продаже летом.

В прошлом году в России Toyota Land Cruiser получила новую топовую версию.

Внедорожник уже много лет входит в топ-3 самых популярных дизельных автомобилей в нашей стране.

Фото: Toyota