Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Лидер рейтинга самых популярных турбодизельных автомобилей в России — Toyota Land Cruiser Prado

На сегодняшний день в России зарегистрировано 2,12 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, то есть 5% всего автопарка страны. Какие модели, работающие на солярке, у нас популярнее всего?

Самый популярный среди автомобилей, оснащенных тяговитым турбодизельным двигателем, — это внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, коих в России насчитывается 86 700 штук. На втором месте по популярности — Toyota Land Cruiser. Их в собственности россиян 76 700 экземпляров. На третьем месте рейтинга — тоже японская модель, но не Toyota, а Mitsubishi. Турбодизельными внедорожниками Pajero владеют 66 100 наших соотечественников. На четвертом месте снова модель компании Toyota — пикап Hilux, которых на учете стоит 63 2000 штук. Замыкает пятерку лидеров «немец»: кроссовер Volkswagen Touareg предпочли 61 000 россиян.

На шестом и седьмом местах соответственно находятся одноплатформенные модели Mitsubishi Pajero Sport (их у нас 58 700 автомобилей) и пикап L200, которых в ГИБДД насчитали 58 200 штук.

Также в десятку самых популярных турбодизельных автомобилей вошли кроссовер Kia Sorento с результатом 55 000 шт., SsangYong Kyron — 48 100 шт. и Hyundai Santa Fe, которых в России насчитали 48 000 штук.

Самые распространенные дизельные автомобили в России*:

Место Модель Количество 1. Toyota Land Cruiser Prado 86 700 2. Toyota Land Cruiser 76 700 3. Mitsubishi Pajero 66 100 4. Toyota Hilux 63 200 5. VW Touareg 61 000 6. Mitsubishi Pajero Sport 58 700 7. Mitsubishi L200 58 200 8. Kia Sorento 55 000 9. SsangYong Kyron 48 100 10. Hyundai Santa Fe 48 000

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