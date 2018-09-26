Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Дизелю на легковом автомобиле в России традиционно не доверяют. Поэтому дизельных машин в стране не так много на фоне бензиновых, но и среди них есть лидеры и аутсайдеры. Представляем топ-10 самых популярных турбодизельных моделей.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Toyota > Hilux

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

SsangYong Kyron
SsangYong Kyron

Ssang Yong > Kyron

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi > Pajero Sport

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi > Pajero

Mitsubishi L 200
Mitsubishi L 200

Mitsubishi > L 200

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

Hyundai Santa FE
Hyundai Santa FE

Hyundai > Santa FE

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

    Лидер рейтинга самых популярных турбодизельных автомобилей в России — Toyota Land Cruiser Prado
    Лидер рейтинга самых популярных турбодизельных автомобилей в России — Toyota Land Cruiser Prado

    На сегодняшний день в России зарегистрировано 2,12 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, то есть 5% всего автопарка страны. Какие модели, работающие на солярке, у нас популярнее всего?

    Самый популярный среди автомобилей, оснащенных тяговитым турбодизельным двигателем, — это внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, коих в России насчитывается 86 700 штук. На втором месте по популярности — Toyota Land Cruiser. Их в собственности россиян 76 700 экземпляров. На третьем месте рейтинга — тоже японская модель, но не Toyota, а Mitsubishi. Турбодизельными внедорожниками Pajero владеют 66 100 наших соотечественников. На четвертом месте снова модель компании Toyota — пикап Hilux, которых на учете стоит 63 2000 штук. Замыкает пятерку лидеров «немец»: кроссовер Volkswagen Touareg предпочли 61 000 россиян.

    На шестом и седьмом местах соответственно находятся одноплатформенные модели Mitsubishi Pajero Sport (их у нас 58 700 автомобилей) и пикап L200, которых в ГИБДД насчитали 58 200 штук.

    Также в десятку самых популярных турбодизельных автомобилей вошли кроссовер Kia Sorento с результатом 55 000 шт., SsangYong Kyron — 48 100 шт. и Hyundai Santa Fe, которых в России насчитали 48 000 штук.

    Самые распространенные дизельные автомобили в России*:

    Место

    Модель

    Количество

    1.

    Toyota Land Cruiser Prado

    86 700

    2.

    Toyota Land Cruiser

    76 700

    3.

    Mitsubishi Pajero

    66 100

    4.

    Toyota Hilux

    63 200

    5.

    VW Touareg

    61 000

    6.

    Mitsubishi Pajero Sport

    58 700

    7.

    Mitsubishi L200

    58 200

    8.

    Kia Sorento

    55 000

    9.

    SsangYong Kyron

    48 100

    10.

    Hyundai Santa Fe

    48 000

    * По данным агентства «Автостат» по состоянию на 1 июля 2018 года

  • Топ-5 самых выгодных при перепродаже автомобилей выглядит так.
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Фото: Toyota

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