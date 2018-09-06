10 самых крутых мотоциклов СССР

Эти мотоциклы воевали, участвовали в парадах, побеждали в спортивных соревнованиях, так или иначе оставив след в истории нашей страны.

Фото и факты о выдающихся мотоциклах, от первого серийного «ленинградца» Л-300 до ирбитских и горьковских гоночных собственной разработки, — в нашей галерее ниже.

10 самых крутых мотоциклов СССР

  • Легковые автомобили Советской Армии, парадные и повседневные, — в этой публикации.
  • Десять самых быстрых машин СССР мы собрали тут.
  • История автомобилей — звезд советского автоспорта — здесь.
  • Рейтинг самых редких серийных автомобилей советских лет вы найдете по этой ссылке.

Текст и фото: Музей «Мотомир» Вячеслава Шеянова

10 самых крутых мотоциклов СССР
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