10 самых быстрых автомобилей времен СССР

В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50–60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.

Подробности — в нашей фотогалерее.

10 самых быстрых автомобилей времен СССР

  • История самых ярких автомобилей советского автоспорта — здесь.
  • О самых быстрых машинах мира читайте по этой ссылке.

Фото: из архива автора
10 самых быстрых автомобилей времен СССР
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