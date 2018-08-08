Многие таксисты в погоне за клиентом нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. Названы самые частые нарушения и средняя сумма штрафа, которую получает водитель таксомотора в сутки в столице России.
В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50–60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.
Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
В бизнес-классе Lexus представлен только седаном ES. Машина седьмого поколения — это самый яркий Лексус последних лет. Главная же новость — версия F Sport, которую прежде не предлагали.
10 самых быстрых автомобилей времен СССР
В Советском Союзе были автомобили с максималкой более 300 км/ч! А свыше 200 км/ч развивали и вовсе машинки с мотоциклетными двигателями всего-то в 50–60 л.с. Вот десять самых быстрых машин СССР разных классов и категорий.
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