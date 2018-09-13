Какие машины удастся выгоднее перепродать. Топ-5

Аналитики составили рейтинг ликвидности подержанных автомобилей в возрасте 2–4 лет.

Зачастую российские покупатели выбирают автомобиль исходя из его цены, дизайна или опций, не задумываясь о том, за сколько его можно будет продать через несколько лет. Впервые на российском рынке составлен рейтинг ликвидности популярных легковых автомобилей.

Рейтинг составлен CarPrice Index, аналитическим подразделением компании CarPrice. Фактически он является аналогом рейтингов от Kelley Blue Book, JD Power, а также рейтинга Ассоциации технического контроля автомобилей TUV.

В список попало 50 наиболее популярных легковых автомобилей в возрасте 2–4 года, которые выставлялись на продажу по всей России в течение лета 2018 года. Информация собрана с популярных сайтов по продаже подержанных автомобилей и на основе результатов торгов аукциона CarPrice.

Каждая модель представлена в двух вариантах: самой массовой и самой дорогой. Показатель «Ликвидность» рассчитан по формуле количество автомобилей, выставленных на продажу, а также срок реализации и цена по отношению к 45 дням.

Соответственно, чем выше показатель ликвидности, тем меньше проблем будет с продажей этого автомобиля. Если показатель равен 100, то никаких проблем с продажей не возникнет, а вот машина с рейтингом ниже единицы станет серьезной головной болью и практически на 100% гарантирует продажу с серьезной скидкой.

Кроме того, в рейтинге указывается средний срок продажи машины. Быстрее всего летом продавался хетчбек Lada Kalina с автоматом — средний срок продажи 18 дней. А антирекорд поставил Mercedes-Benz C-класса (204 л.с.), средний срок продажи которого составил 115 дней. При этом аналогичный седан, но с двигателем мощностью 184 л.с. продавался всего за 34 дня.

Топ-5 лидеров по ликвидности на российском рынке*:





Место Модель Ликвидность Срок продажи, дней 1 Hyundai Solaris (1.6, 123 л.с., АТ) 100,17 24 2 Седан Lada Granta (1.6, 87 л.с., МТ) 64,34 35 3 Kia Rio (1.6, 123 л.с., АТ) 60,17 23 4 Toyota Camry (2.5, 181 л.с., АТ) 51,33 27 5 VW Polo (1.6, 105 л.с., МТ) 33,7 30

* по данным CarPrice Index

С полным рейтингом ликвидности можно ознакомиться здесь (формат *.pdf).