Toyota Land Cruiser 200 получил новую топовую версию. Цена известна

Версия названа Executive Lounge, заказы на нее дилеры марки начинают принимать уже с сегодняшнего дня.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

Топовую версию Toyota Land Cruiser 200 можно узнать по внушительной решетке радиатора, чуть измененной форме бамперов, черной накладке на зеркала заднего вида и эмблеме серии, расположенной на задней стойке кузова.

В салоне черная обивка потолка, логотипы Land Cruiser на спинках сидений, обтянутых тонкой кожей semi-aniline, в зоне посадки в автомобиль — подсвечиваемые эмблемы Executive Lounge.

Executive Lounge пришла на смену комплектации Excalibur, поэтому автомобиль получил практически то же оснащение, включающее полностью светодиодную оптику, гидропневматическую переднюю и заднюю подвески с регулировкой кузова по высоте, систему выбора режимов движения, адаптивную регулировку жесткости подвески, четырехзонный климат-контроль, премиум-аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем, беспроводную зарядку для смартфона и многое другое.

Полноприводный внедорожник оснащается 4,6-литровым бензиновым или 4,5-литровым турбодизельным двигателем, мощностью 309 л.с и 249 л.с. соответственно, и 6-ступенчатым автоматом.

Топовый Land Cruiser 200 Executive Lounge обойдется в 5 750 000 рублей за комплектацию с бензиновым мотором и в 5 879 000 рублей — с дизельным.

  • Напомним, что в сентябре Тойота подняла цены на все модели, которые продаются в России.
  • Ходят слухи, что новое, девятое поколение легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 200, которое должно появиться летом 2020 года, лишится бензинового мотора V8. Информацию об этом распространили японские СМИ.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (6)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Пробег на сегодня 45 000 км. Проблем с машиной нет.

Комментарий:

Улыбнуло)

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