Новый Toyota Land Cruiser 200 лишится мотора V8

Японские СМИ распространили информацию о полностью новом, девятом поколении легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Его дебют ожидается летом 2020 года.

В начале августа «За рулем» рассказывал о грядущем очередном рестайлинге внедорожника Toyota Land Cruiser 200 текущего, восьмого поколения, а теперь японские СМИ приоткрыли завесу тайны над девятым поколением модели, которое, как сообщается, увидит свет через два года.

Габариты автомобиля существенно не изменятся, колесная база останется прежней — 2850 мм, сохранится и рамная конструкция кузова, но она будет основательно пересмотрена. Об эволюциях в дизайне можно пока только догадываться, а вот по части техники многих поклонников «Крузаков» ожидает неприятный сюрприз: проверенный временем, простой и надежный бензиновый атмосферник V8 (309 л.с.) уступит место новейшей 3,5-литровой «битурбошестерке» (421 л.с.), дебютировавшей на представительском седане Lexus LS пятого поколения и разработанной по технологиям Формулы-1. В паре с ним будет трудиться 10-ступенчатый гидромеханический автомат, тогда как сейчас Land Cruiser 200 оснащается 6-ступенчатым. Атмосферный V6 тоже будет, но в составе гибридной силовой установки. Сведений о дизеле пока нет.

Переход на турбонаддув и электричество обусловлен постоянно ужесточающимися экологическими требованиями к автомобилям в развитых странах. Есть, конечно, небольшой шанс, что для России и других нетребовательных по части экологии рынках Toyota все-таки сохранит старый атмосферный мотор, ведь, в отличие от Лексуса LS, за Ленд Крузером у нас закреплен особый культовый статус и аура здорового консерватизма, разрушение которых может негативно сказаться на продажах. С января по июль Toyota Land Cruiser 200 нашел в России 4156 покупателей, его младший брат Land Cruiser Prado разошелся тиражом 9615 экземпляров.

В июне американская фирма The FJ Company, занимающаяся реставрацией и доработкой старых внедорожников Toyota, представила доведенный до состояния нового Land Cruiser поколения J60.

Чуть меньше года продержался рекорд скорости, установленный в классе SUV внедорожником Toyota Land Speed Cruiser, — 2000-сильный монстр сумел разогнаться до 370 км/ч. Весной тюнингованный Nissan Qashqai превзошел это достижение — 382 км/ч!

Фото: Toyota