Самый быстрый в мире SUV: Nissan превзошел рекорд Тойоты!

Чуть меньше года продержался рекорд скорости, установленный внедорожником Toyota Land Speed Cruiser, — 2000-сильный монстр сумел разогнаться до 370 км/ч. Тюнингованный Nissan Qashqai превзошел это достижение — 382 км/ч!

Рекордный «крузак» был разработан в США тойотовским автоспортивным подразделением MTC (Motorsports Technical Center) — видеоролик с его заездом «За рулем» опубликовал в мае прошлого года. Автомобиль разогнался до 370 км/ч, что позволило назвать его самым быстрым в мире SUV.

Новый же чемпион — Nissan Qashqai с форсированным до 2000 л.с. сердцем от суперкара GT-R — детище британского тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport. Долгие месяцы ушли у его специалистов на создание машины, которая утрет нос Тойоте, и у них это получилось: максимальная скорость во время проведенного в апреле заезда составила 382 км/ч.

Многие, конечно, скажут, что у Кашкая лучше аэродинамика, поэтому при схожей мощности он оказался быстрее, однако, напомним — тойотовцы заявляли, что их Land Speed Cruiser может разогнаться и быстрее 370 км/ч, просто во время зачетной сессии ему не хватило для этого длины взлетно-посадочной полосы аэрокосмического полигона в Калифорнии. Стало быть, можно привезти машину на более просторный полигон и доказать Ниссану, что Тойота быстрее? Ждем ответного хода!

Рекорд скорости среди серийных автомобилей на данный момент принадлежит гиперкару Koenigsegg Agera RS — осенью прошлого года он разогнался до 446,97 км/ч.

Абсолютный рекорд наземной скорости для управляемых транспортных средств был установлен в 1997 году и составляет 1227,985 км/ч. Этой скорости достиг британский гонщик Энди Грин за рулем автомобиля Thrust SS, оснащенного двумя турбореактивными двигателями Rolls-Royce. В 2020 году Энди Грин планирует установить новый рекорд за рулем ракетомобиля Bloodhound SSC и превзойти рубеж в 1000 миль/ч (1609 км/ч).

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Фото, видео: Severn Valley Motorsport