Новая Toyota Corolla: цены и комплектации для России

Седан гольф-класса не только сменил платформу и кардинально поменялся внешне, но и серьезно прибавил в цене.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

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Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы

После смены поколений Toyota Corolla на российском рынке будет предлагаться с безальтернативным 1,6-литровым двигателем (122 л.с.), механической коробкой для базовой версии и вариатором, известными по предыдущему поколению. Более мощной 132-сильной версии, которая доступна на европейском рынке, у нас не будет.

Машина представлена в пяти комплектациях — «Стандарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Базовая версия включает в себя ABS, ESP, систему помощи при старте на подъеме, четыре подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, фонари и заднюю противотуманку. Кроме того, в комплектацию входят передние электростеклоподъемники. Комплектация «Стандарт» доступна только с механической коробкой передач. Цены начинаются от 1 173 000 руб., что на 27 тыс. руб. дороже седана предыдущего поколения в базовой версии с таким же сочетанием двигателя и трансмиссии.

Версия «Классик» обойдется в 1 261 000 руб. (+78 тыс. руб. по сравнению с предыдущим поколением). В нее дополнительно входят 16-дюймовые легкосплавные колеса, цветной экран бортового компьютера на приборной панели, обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей, отделка руля и рычага селектора вариатора кожей, аудиосистема с 6 динамиками, портами USB и AUX и возможностью соединения с гаджетами по Bleutooth.

В комплектацию «Комфорт» добавляются 2-зонный климат-контроль, 7-дюймовый экран на приборной панели, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, амбиентная подсветка салона, электрорегулировка поясничного подпора водителя и подголовников задних сидений. Кроме того, в этой версии есть светодиодные противотуманные фары. Такой вариант обойдется минимум в 1 434 000 руб., что на 134 тыс. руб. дороже предыдущего поколения в подобной комплектации.




Комплектация «Престиж» стоит 1 580 000 руб. Здесь вся светотехника светодиодная, седан оснащается бесключевым доступом в салон, беспроводной зарядкой, комбинированной отделкой сидений, контрастной прострочкой верхней части приборной панели, «мягкой» отделкой дверных карт. Кроме того, Toyota Corolla в данной версии получила передние и задние парктроники, обогрев задних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Топовая версия «Престиж Safety» дополнительно оснащается комплексом Toyota Safety Sense 2.0, который включает системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, адаптивным круиз-контролем и системой оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков. В этой комплектации седан получил 10-дюймовый проекционный экран на лобовое стекло и 7-дюймовый цветной экран на приборной панели с 3D-эффектом. Обойдется такая Toyota Corolla в 1 700 000 руб.

Дилеры уже начали прием заказов на новинку. Машины, как и прежде, будут поставляться с завода Toyota в Турции.

Новая Toyota Corolla: цены и комплектации для России

Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla: цены и комплектации для России
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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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