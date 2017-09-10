Новая Toyota Corolla: цены и комплектации для России

Седан гольф-класса не только сменил платформу и кардинально поменялся внешне, но и серьезно прибавил в цене.

Материалы по теме Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы

После смены поколений Toyota Corolla на российском рынке будет предлагаться с безальтернативным 1,6-литровым двигателем (122 л.с.), механической коробкой для базовой версии и вариатором, известными по предыдущему поколению. Более мощной 132-сильной версии, которая доступна на европейском рынке, у нас не будет.



Машина представлена в пяти комплектациях — «Стандарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Базовая версия включает в себя ABS, ESP, систему помощи при старте на подъеме, четыре подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, фонари и заднюю противотуманку. Кроме того, в комплектацию входят передние электростеклоподъемники. Комплектация «Стандарт» доступна только с механической коробкой передач. Цены начинаются от 1 173 000 руб., что на 27 тыс. руб. дороже седана предыдущего поколения в базовой версии с таким же сочетанием двигателя и трансмиссии.

Версия «Классик» обойдется в 1 261 000 руб. (+78 тыс. руб. по сравнению с предыдущим поколением). В нее дополнительно входят 16-дюймовые легкосплавные колеса, цветной экран бортового компьютера на приборной панели, обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей, отделка руля и рычага селектора вариатора кожей, аудиосистема с 6 динамиками, портами USB и AUX и возможностью соединения с гаджетами по Bleutooth.

В комплектацию «Комфорт» добавляются 2-зонный климат-контроль, 7-дюймовый экран на приборной панели, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, амбиентная подсветка салона, электрорегулировка поясничного подпора водителя и подголовников задних сидений. Кроме того, в этой версии есть светодиодные противотуманные фары. Такой вариант обойдется минимум в 1 434 000 руб., что на 134 тыс. руб. дороже предыдущего поколения в подобной комплектации.





Комплектация «Престиж» стоит 1 580 000 руб. Здесь вся светотехника светодиодная, седан оснащается бесключевым доступом в салон, беспроводной зарядкой, комбинированной отделкой сидений, контрастной прострочкой верхней части приборной панели, «мягкой» отделкой дверных карт. Кроме того, Toyota Corolla в данной версии получила передние и задние парктроники, обогрев задних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Комплектация «Престиж» стоитЗдесь вся светотехника светодиодная, седан оснащается бесключевым доступом в салон, беспроводной зарядкой, комбинированной отделкой сидений, контрастной прострочкой верхней части приборной панели, «мягкой» отделкой дверных карт. Кроме того, Toyota Corolla в данной версии получила передние и задние парктроники, обогрев задних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Топовая версия «Престиж Safety» дополнительно оснащается комплексом Toyota Safety Sense 2.0, который включает системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, адаптивным круиз-контролем и системой оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков. В этой комплектации седан получил 10-дюймовый проекционный экран на лобовое стекло и 7-дюймовый цветной экран на приборной панели с 3D-эффектом. Обойдется такая Toyota Corolla в 1 700 000 руб.

Дилеры уже начали прием заказов на новинку. Машины, как и прежде, будут поставляться с завода Toyota в Турции.

В феврале под отзыв на российском рынке попали более 80 тыс. автомобилей, есть среди них и Corolla. Причиной отзыва стали подушки безопасности уже обанкротившейся компании Tаkata.

Toyota Camry и Hyundai Solaris стали абсолютными лидерами сводного рейтинга угонов автомобилей в России, составленного страховщиками.

Фото: Toyota