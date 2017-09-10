Toyota RAV4 превратили во внедорожник

На мотор-шоу в Чикаго японская компания представила спецверсию кроссовера, которому по силам любое бездорожье.

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Машина была подготовлена североамериканским отделением Toyota Racing Development (TRD) и получила название Toyota RAV4 TRD Off-Road. По словам представителей TRD, новая версия серьезно расширяет возможности машины на бездорожье.

Внешне спецверсию легко отличить по серому цвету кузова, на котором контрастно выделяются более крупные накладки на колесные арки. Также машина получила иную радиаторную решетку и более агрессивные бамперы. Завершают облик 18-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета в дизайне от TRD и внедорожные шины.

Одними изменениями в экстерьере дело не ограничилось: специалисты TRD установили на RAV4 двухтрубные амортизаторы, новые пружины и отбойники, такая подвеска позволяет более безопасно ездить вне дорог, а при ее создании использовался опыт при постройке раллийного RAV4 Rally.

Toyota RAV4 TRD Off-Road создана на базе версии Adventure и оснащается системой полного привода с динамическим контролем передачи крутящего момента на каждое из задних колес, а также систему Multi-Terrain Response с несколькими режимами, адаптирующими управляющую электронику под разные дорожные условия.

Интерьер машины также изменился. Например, сиденья обшиты материалом SofTex, который не только прочнее кожи, но и обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Декоративные вставки в салоне красного цвета и контрастируют с черной отделкой интерьера.

Спецверсия оснащается 2,5-литровым мотором мощностью 206 л.с. и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. У американских дилеров Toyota RAV4 Off-Road можно будет заказать с осени этого года.

Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

В прошлом году Toyota Racing Development сделали спортивную версию седана Camry.

Фото: Toyota