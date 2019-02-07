Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

В январе этого года в сегменте SUV произошло разнонаправленное движение: часть моделей-лидеров потеряла покупателей.

Материалы по теме Российский рынок: кроссоверы продолжают доминировать

Кроссоверы и внедорожники продолжают свое наступление на сегмент В-класса, хотя в январе этого года и произошло смещение спроса в сторону бюджетных легковушек, а спрос на 6 из 10 самых популярных новых кроссоверов и внедорожников снизился. Но из 25 названных Ассоциацией европейского бизнеса в России новых моделей почти половина (12) относится именно к сегменту кроссоверов и внедорожников. Падение же продаж можно связать не только с изменением прайс-листов, но и появлением в прошлом году новых поколений моделей, которые пока не появились в России.

На снижение спроса на ряд моделей повлияло повышение цен большинством автопроизводителей и импортеров, так что пока кроссоверы так и не превзошли по объемам продаж машины В-класса. Возможно, ситуация изменится в течение года. Наибольшую динамику в сегменте показал Skoda Kodiaq, который остался за пределами топ-10: за первый месяц года продажи подскочили в 5 раз, до 1292 автомобилей. Чуть выше находится Chevrolet Niva (1354; —5,6%). Но, судя по всему, из-за повышения цен после добавления нового оборудования этот внедорожник вскоре вылетит из рейтинга.

Hyundai Creta продолжает доминировать в сегменте SUV

Лидером в сегменте SUV по-прежнему остается Hyundai Creta. Сочетание невысокой цены и множества вариантов по-прежнему привлекает покупателей: в январе было продано 4187 автомобилей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. А вот Kia Sportage покупателей растерял, хотя и находится на втором месте рейтинга с 2761 проданными автомобилями. Замыкает тройку Renault Duster (2238 шт; —6,8%): покупатели ждут появления в России нового поколения этого кроссовера, но в российском офисе компании пока не спешат.

Самые популярные SUV января 2019 г.*:

Место Модель Продажи, шт. К январю 2018 г., % 1. Hyundai Creta 4187 +9,2 2. Kia Sportage 2761 —10 3. Renault Duster 2238 —6,8 4. Lada 4x4 2048 —1 5. VW Tiguan 1716 0 6. Nissan X-Trail 1588 —13 7. Nissan Qashqai 1571 +13 8. Hyundai Tucson 1566 +137 9. Renault Kaptur 1554 —1 10. Toyota RAV4 1468 —7,8

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

Первый месяц года для сегмента SUV нельзя назвать успешным. Причем в течение года ситуация может только ухудшиться: комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России по-прежнему дает довольно пессимистичный прогноз относительно роста продаж автомобилей в этом году.

С топ-10 самых популярных моделей на российском рынке можно познакомиться в этом материале «За рулем».

Осенью прошлого года Hyundai Creta получила в Бразилии роскошную версию. Но появится ли такая машина у нас — неизвестно.

Фото: АВТОВАЗ, Hyundai