Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Кроссоверы и внедорожники продолжают свое наступление на сегмент В-класса, хотя в январе этого года и произошло смещение спроса в сторону бюджетных легковушек, а спрос на 6 из 10 самых популярных новых кроссоверов и внедорожников снизился. Но из 25 названных Ассоциацией европейского бизнеса в России новых моделей почти половина (12) относится именно к сегменту кроссоверов и внедорожников. Падение же продаж можно связать не только с изменением прайс-листов, но и появлением в прошлом году новых поколений моделей, которые пока не появились в России.
На снижение спроса на ряд моделей повлияло повышение цен большинством автопроизводителей и импортеров, так что пока кроссоверы так и не превзошли по объемам продаж машины В-класса. Возможно, ситуация изменится в течение года. Наибольшую динамику в сегменте показал Skoda Kodiaq, который остался за пределами топ-10: за первый месяц года продажи подскочили в 5 раз, до 1292 автомобилей. Чуть выше находится Chevrolet Niva (1354; —5,6%). Но, судя по всему, из-за повышения цен после добавления нового оборудования этот внедорожник вскоре вылетит из рейтинга.
Лидером в сегменте SUV по-прежнему остается Hyundai Creta. Сочетание невысокой цены и множества вариантов по-прежнему привлекает покупателей: в январе было продано 4187 автомобилей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. А вот Kia Sportage покупателей растерял, хотя и находится на втором месте рейтинга с 2761 проданными автомобилями. Замыкает тройку Renault Duster (2238 шт; —6,8%): покупатели ждут появления в России нового поколения этого кроссовера, но в российском офисе компании пока не спешат.
Самые популярные SUV января 2019 г.*:
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К январю 2018 г., %
|
1.
|
Hyundai Creta
|
4187
|
+9,2
|
2.
|
Kia Sportage
|
2761
|
—10
|
3.
|
Renault Duster
|
2238
|
—6,8
|
4.
|
Lada 4x4
|
2048
|
—1
|
5.
|
VW Tiguan
|
1716
|
0
|
6.
|
Nissan X-Trail
|
1588
|
—13
|
7.
|
Nissan Qashqai
|
1571
|
+13
|
8.
|
Hyundai Tucson
|
1566
|
+137
|
9.
|
Renault Kaptur
|
1554
|
—1
|
10.
|
Toyota RAV4
|
1468
|
—7,8
* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России
Первый месяц года для сегмента SUV нельзя назвать успешным. Причем в течение года ситуация может только ухудшиться: комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России по-прежнему дает довольно пессимистичный прогноз относительно роста продаж автомобилей в этом году.
- С топ-10 самых популярных моделей на российском рынке можно познакомиться в этом материале «За рулем».
- Осенью прошлого года Hyundai Creta получила в Бразилии роскошную версию. Но появится ли такая машина у нас — неизвестно.
Фото: АВТОВАЗ, Hyundai
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