Самые популярные новые автомобили в январе 2019 года. В лидерах — Лады!

Несмотря на ожидания скептиков, на нашем рынке вновь выросли продажи новых автомобилей. Возглавляют рейтинг две модели российского автогиганта.

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После успешного 2018 года, когда российский рынок новых автомобилей серьезно вырос, многие ожидали снижения продаж. Но, вопреки повышению НДС и общей экономической ситуации в стране, продажи все же выросли. Правда, совсем на немного: в январе этого года в России было продано 103 064 автомобиля, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

В лидерах снова российские Лады, которые оттеснили корейцев вниз еще в 2018-м. После прошлогоднего рестайлинга серьезно вырос интерес покупателей к Lada Granta: ее продажи подскочили на 43,5%, до 7630 автомобилей. Совсем чуть-чуть уступило ей семейство Лады Весты: за первый месяц 2019 года было продано 7078 седанов, универсалов и его кросс-версии. Это на 5,7% больше, чем годом ранее.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

А вот интерес покупателей к Kia Rio, некогда возглавлявшему рейтинг, снизился: в январе продажи этой модели упали на 5,1%, до 6246 автомобилей. На четвертом месте лидер сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, с показателем в 4187 проданных машин (+9,2%). Замыкает пятерку седан Hyundai Solaris, который стали покупать охотнее: в январе было продано 3805 седанов, что на 27% больше, чем годом ранее.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в январе 2019 г.:* 

Место

Модель

Продажи, шт.

К 2017 г., %

1.

Lada Granta

7630

+43,5

2.

Lada Vesta

7078

+5,7

3.

Kia Rio

6246

—5,1

4.

Hyundai Creta

4187

+9,2

5.

Hyundai Solaris

3805

+27

6.

VW Polo

3693

+15

7.

Kia Sportage

2761

—10

8.

Skoda Rapid

2510

+9,2

9.

Lada Largus

2375

+4,7

10.

Renault Duster

2238

—6,8

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

По словам главы комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, январь можно оценить положительно, так как из-за рост цен на автомобили (а прайсы пересмотрели практически все автопроизводители и импортеры) многие ожидали отрицательного результата по отношению к прошлому году.

Фото: АВТОВАЗ

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