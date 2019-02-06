После успешного 2018 года, когда российский рынок новых автомобилей серьезно вырос, многие ожидали снижения продаж. Но, вопреки повышению НДС и общей экономической ситуации в стране, продажи все же выросли. Правда, совсем на немного: в январе этого года в России было продано 103 064 автомобиля, что на 0,6% больше, чем годом ранее.
В лидерах снова российские Лады, которые оттеснили корейцев вниз еще в 2018-м. После прошлогоднего рестайлинга серьезно вырос интерес покупателей к Lada Granta: ее продажи подскочили на 43,5%, до 7630 автомобилей. Совсем чуть-чуть уступило ей семейство Лады Весты: за первый месяц 2019 года было продано 7078 седанов, универсалов и его кросс-версии. Это на 5,7% больше, чем годом ранее.
А вот интерес покупателей к Kia Rio, некогда возглавлявшему рейтинг, снизился: в январе продажи этой модели упали на 5,1%, до 6246 автомобилей. На четвертом месте лидер сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, с показателем в 4187 проданных машин (+9,2%). Замыкает пятерку седан Hyundai Solaris, который стали покупать охотнее: в январе было продано 3805 седанов, что на 27% больше, чем годом ранее.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в январе 2019 г.:*
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К 2017 г., %
|
1.
|
Lada Granta
|
7630
|
+43,5
|
2.
|
Lada Vesta
|
7078
|
+5,7
|
3.
|
Kia Rio
|
6246
|
—5,1
|
4.
|
Hyundai Creta
|
4187
|
+9,2
|
5.
|
Hyundai Solaris
|
3805
|
+27
|
6.
|
VW Polo
|
3693
|
+15
|
7.
|
Kia Sportage
|
2761
|
—10
|
8.
|
Skoda Rapid
|
2510
|
+9,2
|
9.
|
Lada Largus
|
2375
|
+4,7
|
10.
|
Renault Duster
|
2238
|
—6,8
* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России
По словам главы комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, январь можно оценить положительно, так как из-за рост цен на автомобили (а прайсы пересмотрели практически все автопроизводители и импортеры) многие ожидали отрицательного результата по отношению к прошлому году.
- В конце января АВТОВАЗ начал продажи спортседана Lada Vesta Sport. Модель стала первой Ладой, цена которой перевалила за миллион рублей.
- Покупать машины россияне предпочитают в кредит: их доля за прошлый год выросла на 10,7%.
Фото: АВТОВАЗ
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