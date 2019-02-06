Несмотря на ожидания скептиков, на нашем рынке вновь выросли продажи новых автомобилей. Возглавляют рейтинг две модели российского автогиганта.

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После успешного 2018 года, когда российский рынок новых автомобилей серьезно вырос, многие ожидали снижения продаж. Но, вопреки повышению НДС и общей экономической ситуации в стране, продажи все же выросли. Правда, совсем на немного: в январе этого года в России было продано 103 064 автомобиля, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

В лидерах снова российские Лады, которые оттеснили корейцев вниз еще в 2018-м. После прошлогоднего рестайлинга серьезно вырос интерес покупателей к Lada Granta: ее продажи подскочили на 43,5%, до 7630 автомобилей. Совсем чуть-чуть уступило ей семейство Лады Весты: за первый месяц 2019 года было продано 7078 седанов, универсалов и его кросс-версии. Это на 5,7% больше, чем годом ранее.

Kia Rio X-Line

А вот интерес покупателей к Kia Rio, некогда возглавлявшему рейтинг, снизился: в январе продажи этой модели упали на 5,1%, до 6246 автомобилей. На четвертом месте лидер сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, с показателем в 4187 проданных машин (+9,2%). Замыкает пятерку седан Hyundai Solaris, который стали покупать охотнее: в январе было продано 3805 седанов, что на 27% больше, чем годом ранее.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в январе 2019 г.:*

Место Модель Продажи, шт. К 2017 г., % 1. Lada Granta 7630 +43,5 2. Lada Vesta 7078 +5,7 3. Kia Rio 6246 —5,1 4. Hyundai Creta 4187 +9,2 5. Hyundai Solaris 3805 +27 6. VW Polo 3693 +15 7. Kia Sportage 2761 —10 8. Skoda Rapid 2510 +9,2 9. Lada Largus 2375 +4,7 10. Renault Duster 2238 —6,8

* По данным Ассоциации европейского бизнеса в России

По словам главы комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, январь можно оценить положительно, так как из-за рост цен на автомобили (а прайсы пересмотрели практически все автопроизводители и импортеры) многие ожидали отрицательного результата по отношению к прошлому году.

В конце января АВТОВАЗ начал продажи спортседана Lada Vesta Sport. Модель стала первой Ладой, цена которой перевалила за миллион рублей.

Покупать машины россияне предпочитают в кредит: их доля за прошлый год выросла на 10,7%.

Фото: АВТОВАЗ