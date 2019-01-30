Первая Лада за миллион: это Lada Vesta Sport!

Продажи спортседана начнутся уже завтра. Автомобиль предложат исключительно в топовой комплектации.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

АВТОВАЗ объявил о старте продаж спортседана Lada Vesta Sport. Автомобиль, как заверяет производитель, предназначен тем, кто стремится к постоянному «драйву» и в жизни, и на дороге, кому нужна модель со спортивным характером и агрессивным внешним видом.

За Ладу Vesta Sport в единственной и максимальной комплектации Luxe просят 1 009 900 рублей. Седан оснащен системой стабилизации, климат-контролем, круиз-контролем, мультирулем, обогревом передних сидений, датчиками дождя и света, аудиосистемой. Его можно приобрести с пакетом Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. С таким пакетом автомобиль обойдется уже в 1 045 900 рублей.

У автомобиля эффектный аэродинамический обвес, заниженная на 31 мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Радиаторную решетку украшает объемный шильдик с названием модификации — Sport.

На спортседан установлен форсированный двигатель объемом 1,8 л, его мощность увеличена со 122 до 145 л.с., он агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач с усиленными приводами. У двигателя перенастроена система регулировки фаз газораспределения, что вместе с модернизированными системами впуска и выпуска позволило поднять максимальную мощность. До сотни автомобиль разгоняется за 9,6 с, а расход топлива на 100 км в городском, загородном и смешанном цикле составляет 10,6 л, 6,4 л и 7,9 л соответственно.

Версия получила особые настройки шасси и специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза — все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Система ESC приобрела спортивные настройки и при необходимости может быть отключена.

Салон Лады Vesta Sport выполнен в контрастной красно-черной гамме. Кресла водителя и переднего пассажира имеют выраженную боковую поддержку и специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом под карбон на экокоже с красной отстрочкой. Под подголовниками спинок сидений вышит логотип Vesta Sport, а рулевое колесо, рукоятка коробки передач и рычага стояночного тормоза обтянуты мягкой перфорированной экокожей.

В общей сложности на Ладе Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. До сих пор самой дорой Ладой оставалась мелкосерийная модель Vesta CNG за 928 900 рублей, но «спортивная» Vesta перешагнула психологическую ценовую планку в миллион рублей.

Фото: АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

Написать отзыв

Читать комментарии (57)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые