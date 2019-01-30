Первая Лада за миллион: это Lada Vesta Sport!

Продажи спортседана начнутся уже завтра. Автомобиль предложат исключительно в топовой комплектации.

АВТОВАЗ объявил о старте продаж спортседана Lada Vesta Sport. Автомобиль, как заверяет производитель, предназначен тем, кто стремится к постоянному «драйву» и в жизни, и на дороге, кому нужна модель со спортивным характером и агрессивным внешним видом.

За Ладу Vesta Sport в единственной и максимальной комплектации Luxe просят 1 009 900 рублей. Седан оснащен системой стабилизации, климат-контролем, круиз-контролем, мультирулем, обогревом передних сидений, датчиками дождя и света, аудиосистемой. Его можно приобрести с пакетом Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. С таким пакетом автомобиль обойдется уже в 1 045 900 рублей.

У автомобиля эффектный аэродинамический обвес, заниженная на 31 мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Радиаторную решетку украшает объемный шильдик с названием модификации — Sport.

На спортседан установлен форсированный двигатель объемом 1,8 л, его мощность увеличена со 122 до 145 л.с., он агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач с усиленными приводами. У двигателя перенастроена система регулировки фаз газораспределения, что вместе с модернизированными системами впуска и выпуска позволило поднять максимальную мощность. До сотни автомобиль разгоняется за 9,6 с, а расход топлива на 100 км в городском, загородном и смешанном цикле составляет 10,6 л, 6,4 л и 7,9 л соответственно.

Версия получила особые настройки шасси и специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза — все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Система ESC приобрела спортивные настройки и при необходимости может быть отключена.

Салон Лады Vesta Sport выполнен в контрастной красно-черной гамме. Кресла водителя и переднего пассажира имеют выраженную боковую поддержку и специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом под карбон на экокоже с красной отстрочкой. Под подголовниками спинок сидений вышит логотип Vesta Sport, а рулевое колесо, рукоятка коробки передач и рычага стояночного тормоза обтянуты мягкой перфорированной экокожей.

В общей сложности на Ладе Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. До сих пор самой дорой Ладой оставалась мелкосерийная модель Vesta CNG за 928 900 рублей, но «спортивная» Vesta перешагнула психологическую ценовую планку в миллион рублей.