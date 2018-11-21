Какие новинки ждут в России? Нет не Ладу Vesta Sport

Примечательно, что пятерка самых ожидаемых новинок 2019 года состоит преимущественно из кроссоверов. Моделей отечественных производителей в топ-5 не оказалось.

BMW X7
BMW X7

BMW > X7

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Hyundai i30
Hyundai i30

Hyundai > i30

Несмотря на кризис, на 2019 год в России намечен выход немалого количества новых автомобилей. Еще до голосования рублем россиянам было предложено выбрать самые ожидаемые ими модели.

В опросе, который провели на сайте Авто.ру, приняли участие более 16 тыс. человек. Всем им нужно было назвать автомобиль, какой они ждут больше, чем другие. Список же новинок выглядит так: Renault Arkana, Toyota RAV4, BMW 3-й серии, BMW X7, Lada Vesta Sport, Mercedes-Benz GLE, Hyundai i30 N, Kia Proceed, Porsche 911 и Skoda Karoq. Всего десять моделей.

Оказалось, что самой ожидаемой новинкой является кроссовер Toyota RAV4, новое поколение которого получит более внятный дизайн и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

На втором месте рейтинга оказался французский кроссовер Renault Arkana, который будет выпускаться в Москве. В его основе лежит доработанная платформа В0 от Duster, а значит и цена не должна быть очень высокой. При этом под капот новинки, по предварительной информации, будет устанавливаться разработанный совместно с Mercedes-Benz турбодвигатель объемом 1,3 литра.

Третье место досталось Skoda Karoq, который должен заменить устаревший Yeti.

В пятерку самых ожидаемых новинок также вошли: BMW X7, который по карману далеко не всем, и Kia Proceed. Родная Lada, а именно модель Vesta Sport, лишь на шестом месте, а замыкает десятку Porsche 911 нового поколения.

Самые ожидаемые новинки 2019 года. Результаты опроса

Место

Марка, модель

Голосов, %

1

Toyota RAV4

24,3

2

Renault Arkana

18,7

3

Skoda Karoq

11,9

4

BMW X7

10,6

5

Kia Proceed

7,2

6

Lada Vesta Sport

6,6

7

BMW 3—й серии

6,2

8

Mercedes-Benz GLE

5,9

9

Hyundai i30 N

4,9

10

Porsche 911

3,2

Фото: Toyota

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