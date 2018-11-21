Какие новинки ждут в России? Нет не Ладу Vesta Sport

Несмотря на кризис, на 2019 год в России намечен выход немалого количества новых автомобилей. Еще до голосования рублем россиянам было предложено выбрать самые ожидаемые ими модели.
В опросе, который провели на сайте Авто.ру, приняли участие более 16 тыс. человек. Всем им нужно было назвать автомобиль, какой они ждут больше, чем другие. Список же новинок выглядит так: Renault Arkana, Toyota RAV4, BMW 3-й серии, BMW X7, Lada Vesta Sport, Mercedes-Benz GLE, Hyundai i30 N, Kia Proceed, Porsche 911 и Skoda Karoq. Всего десять моделей.
Оказалось, что самой ожидаемой новинкой является кроссовер Toyota RAV4, новое поколение которого получит более внятный дизайн и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
На втором месте рейтинга оказался французский кроссовер Renault Arkana, который будет выпускаться в Москве. В его основе лежит доработанная платформа В0 от Duster, а значит и цена не должна быть очень высокой. При этом под капот новинки, по предварительной информации, будет устанавливаться разработанный совместно с Mercedes-Benz турбодвигатель объемом 1,3 литра.
Третье место досталось Skoda Karoq, который должен заменить устаревший Yeti.
В пятерку самых ожидаемых новинок также вошли: BMW X7, который по карману далеко не всем, и Kia Proceed. Родная Lada, а именно модель Vesta Sport, лишь на шестом месте, а замыкает десятку Porsche 911 нового поколения.
Самые ожидаемые новинки 2019 года. Результаты опроса
|
Место
|
Марка, модель
|
Голосов, %
|
1
|
Toyota RAV4
|
24,3
|
2
|
Renault Arkana
|
18,7
|
3
|
Skoda Karoq
|
11,9
|
4
|
BMW X7
|
10,6
|
5
|
Kia Proceed
|
7,2
|
6
|
Lada Vesta Sport
|
6,6
|
7
|
BMW 3—й серии
|
6,2
|
8
|
Mercedes-Benz GLE
|
5,9
|
9
|
Hyundai i30 N
|
4,9
|
10
|
Porsche 911
|
3,2
- Узнать обо всех автоновинках 2019 года можно здесь.
- Нам нечего стыдиться. Например, в Северной Америке лучшим автомобилем была признана иномарка.
Фото: Toyota
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