Какие новинки ждут в России? Нет не Ладу Vesta Sport

Примечательно, что пятерка самых ожидаемых новинок 2019 года состоит преимущественно из кроссоверов. Моделей отечественных производителей в топ-5 не оказалось.

Несмотря на кризис, на 2019 год в России намечен выход немалого количества новых автомобилей. Еще до голосования рублем россиянам было предложено выбрать самые ожидаемые ими модели.

В опросе, который провели на сайте Авто.ру, приняли участие более 16 тыс. человек. Всем им нужно было назвать автомобиль, какой они ждут больше, чем другие. Список же новинок выглядит так: Renault Arkana, Toyota RAV4, BMW 3-й серии, BMW X7, Lada Vesta Sport, Mercedes-Benz GLE, Hyundai i30 N, Kia Proceed, Porsche 911 и Skoda Karoq. Всего десять моделей.

Оказалось, что самой ожидаемой новинкой является кроссовер Toyota RAV4, новое поколение которого получит более внятный дизайн и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

На втором месте рейтинга оказался французский кроссовер Renault Arkana, который будет выпускаться в Москве. В его основе лежит доработанная платформа В0 от Duster, а значит и цена не должна быть очень высокой. При этом под капот новинки, по предварительной информации, будет устанавливаться разработанный совместно с Mercedes-Benz турбодвигатель объемом 1,3 литра.

Третье место досталось Skoda Karoq, который должен заменить устаревший Yeti.

В пятерку самых ожидаемых новинок также вошли: BMW X7, который по карману далеко не всем, и Kia Proceed. Родная Lada, а именно модель Vesta Sport, лишь на шестом месте, а замыкает десятку Porsche 911 нового поколения.

Самые ожидаемые новинки 2019 года. Результаты опроса

Место Марка, модель Голосов, % 1 Toyota RAV4 24,3 2 Renault Arkana 18,7 3 Skoda Karoq 11,9 4 BMW X7 10,6 5 Kia Proceed 7,2 6 Lada Vesta Sport 6,6 7 BMW 3—й серии 6,2 8 Mercedes-Benz GLE 5,9 9 Hyundai i30 N 4,9 10 Porsche 911 3,2

Узнать обо всех автоновинках 2019 года можно здесь.

Нам нечего стыдиться. Например, в Северной Америке лучшим автомобилем была признана иномарка.

Фото: Toyota