Непатриотично: лучшим автомобилем Северной Америки стала иномарка

Названы победители ежегодной премии «Североамериканский автомобиль, кроссовер/внедорожник и пикап года».

Традиционно премия North American Car, Utility and Truck of the Year вручается в трех номинациях: «Лучший легковой автомобиль», «Лучший кроссовер/внедорожник» и «Лучший пикап». Победителей называют на автосалоне в Детройте.

Лучшим в первой категории стал премиальный седан Genesis G70, который в финале обошел модели Honda Insight и Volvo S60.

Премию «Лучший кроссовер/внедорожник» забрал компактный Hyundai Kona и его электрическая версия Kona Electric. Машина конкурировала с Acura RDX и Jaguar I-Pace.

Наконец, «Лучшим пикапом Северной Америки» стал новый Ram 1500. В борьбе за победу он обошел два пикапа концерна General Motors: Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Победителей выбирает жюри, состоящее из 54 журналистов США и Канады. Тройки финалистов определились из 14 легковых автомобилей, 12 кроссоверов/внедорожников и пикапов.

Большой седан Genesis G90 попал в тройку лучших автомобилей в мире.

Фото: NACTOY, Genesis, Hyundai, Ram