В тройку лучших автомобилей мира впервые вошел «кореец». И нет, это не Kia

Исследование коснулось более 600 тыс. моделей автомобилей, были изучены мнения миллиона человек. Список лучших автомобилей 2018 года получился весьма неожиданным.

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

На втором месте рейтинга — Genesis G90
На втором месте рейтинга — Genesis G90

При проведении исследования специалисты североамериканской исследовательской компании JD Power опирались на несколько параметров. Учитывалось не только мнение владельцев, но и качество сборки автомобилей, а также их надежность. Не обошли исследователи вниманием и дизайн. Немаловажным фактором в эру ужесточения экологических норм стали динамические характеристики претендентов. Кроме того, в своем исследовании эксперты учли и то, сколько разного рода наград получили те или иные модели. Оценивались претенденты по 100-балльной системе.

Лучшим в мире автомобилем в результате был признан Porsche 911, получивший 94 балла. На втором месте оказался корейский седан Genesis G90 — 93 балла. Бронза досталась Mercedes-Benz S-Class — 92 балла.

На четвертом месте с результатом 90 баллов расположились сразу 10 моделей. Это три автомобиля Porsche — кроссоверы Cayenne, Macan и спорткар 718, два Lincoln — внедорожник Navigator и седан Continental, две модели Lexus — седан GS и кроссовер RX, а также еще один Genesis — модель G80. Также лучшими были признаны BMW 7 Series и Cadillac Escalade.

Фото: Hyundai

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