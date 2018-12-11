Новейший BMW X7 засветился в Москве

Мировая премьера BMW X7 состоялась на минувшем автосалоне в Лос-Анджелесе. Но всего через две недели после дебюта «икс-семерка» добралась до Москвы — для участия в закрытом показе, на котором побывал редактор «За рулем».
Долгое время титул флагманского кроссовера баварцев играл X5. Но теперь с этим покончено — на рынок выходит более крупный и престижный Х7. Гигантские ноздри радиаторной решетки внушают трепет — на этом фоне потеряется даже представительский седан 7-й серии. Впечатляют и габариты кузова. Длина машины составляет 5151 мм, а это значит, что у Мерседеса GLS появился серьезный конкурент.
В России Х7 начнет продаваться с марта. Первое время он будет предлагаться с двумя вариантами дизельных двигателей (249 либо 400 л.с.) и одним бензиновым (340 л.с.). Начальная цена составляет 5 830 000 рублей. В эту сумму уже входит пневматическая подвеска. А за доплату можно получить донельзя навороченное шасси: с подруливающей задней подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и электронно-управляемым задним М-дифференциалом — GLS подобной техникой не располагает.
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Второй ряд может быть как трехместным, так и с парой индивидуальных кресел.
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Третий ряд входит в серийное оснащение. Особой тесноты на нем не ощущается.
На водительском месте сюрпризов нет — здесь все то же самое, что и в опробованном мной ранее BMW X5. C одной стороны, это хорошо: отменные кресла, выверенная эргономика и поражающая своим обширным функционалом новая мультимедиасистема понравятся каждому. Но виртуальные приборы со стрелкой тахометра, гуляющей против часовой, поклонников марки могут разочаровать. Сомнительным приобретением видится и хрустальный селектор автомата. Возникают ассоциации с тюнинговым рычагом для Жигулей с неизменной розочкой внутри.
Второй ряд выставочной машины щеголял опционными раздельными сиденьями с электрорегулировками — их можно сдвигать в продольном направлении и менять угол наклона спинки. Правда, высоту подголовников придется настраивать вручную. И, конечно, я не мог не забраться на третий ряд, который входит в серийное оснащение Х7. Там оказалось вполне просторно — двухчасовая поездка не станет пыткой даже для взрослого пассажира.
В целом, флагманский кроссовер из Баварии произвел приятное впечатление: статный, величавый автомобиль. Целевой аудитории он должен прийтись по вкусу. Можно не сомневаться, что Х7 отберет немало покупателей у пожилого уже Мерседеса GLS. Но такая ситуация продлится недолго — под конец года Mercedes-Benz покажет новое поколение GLS, и вот тогда мы и увидим, кто есть кто в этом сегменте.
- Ранее компания BMW рассказала, что российские продажи нового флагмана начнутся в марте 2019 года.
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