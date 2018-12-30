Все автоновинки-2019. Календарь «За рулем»

Эксперты журнала «За рулем» представляют автомобили, которые появятся на российском рынке в наступившем году, а также мировые премьеры от ведущих автопроизводителей.

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Авторынок России: главные бестселлеры 2018 года

Продажи на российском рынке пошли в рост с марта 2017 года и показывали положительную динамику на протяжении всего 2018‑го. К сожалению, целый букет негативных факторов не позволяет надеяться, что эти тенденции сохранятся в 2019 году. Среди них — ужесточение условий предоставления льгот сборочным площадкам, введение новых правил для локализации производства компонентов. Производители даже пригрозили сократить инвестиции в Россию. Плюс повышение НДС, рост долгов по кредитам на фоне продолжающегося падения доходов населения. Вcё это снова приведет к тому, что мы недополучим новинок.

В мировом масштабе в автопроме тоже творится чертовщина. Не утихает эхо дизельгейта: поборники экологии почувствовали силу и давят на власти со всех сторон. Главу Audi Руперта Штадлера арестовали за причастность к «дизельному» скандалу. Илона Маска отлучили на три года от руководства созданной им Теслы за неосмотрительные посты в Твиттере (по забавному стечению обстоятельств, сразу после этого компания отрапортовала о первой за долгое время квартальной прибыли). Босса альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, грозного «убийцу расходов», взяли под стражу в Японии по обвинению в финансовых преступлениях. Поползли слухи о возможном выходе компании Nissan из альянса. Концерн General Motors закрывает несколько заводов и снимает с производства ряд моделей. И как тут строить прогнозы, тем более на год вперед?

Все дома

Лада ударно провела минувший год, представив Весту Cross, XRAY Cross, Весту Sport и обновленную Гранту в четырех кузовах. Первой новинкой к весне станет Гранта Cross. Этот вариант, последний в семействе, придержали на несколько месяцев. В третьем квартале должны начаться продажи Иксрея с вариатором Jatco. Поговаривают, что Весте он достанется сильно позже, так что в 2019‑м флагман с новой трансмиссией может и не появиться.

Была Калина Cross, стала Гранта Cross. Судя по всему, это одна из немногих вазовских новинок на 2019 год.
Была Калина Cross, стала Гранта Cross. Судя по всему, это одна из немногих вазовских новинок на 2019 год.

Ждать обновления Ларгуса мы уже устали. По логике, оно должно случиться в наступившем году. Гранта старше Ларгуса на год, но появи­лась в рестайлинговом обличье в 2018‑м.

Сменить коробку передач собирается не только Лада. УАЗ завершает испытания Патриота с долгожданным автоматом. Для него адаптировали классический 6-ступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50. Агрегат выносливый, работал и на внедорожниках с многолитровыми моторами. Так что проблем с его эксплуатацией на Патриоте быть не должно. Выход новых версий ожидается весной.

Сразу два отечественных производителя собираются запустить машины с импортными трансмиссиями. Под Лады адаптируют вариатор Jatco (фото слева), под УАЗ — автомат Punch (фото справа).
Сразу два отечественных производителя собираются запустить машины с импортными трансмиссиями. Под Лады адаптируют вариатор Jatco (фото слева), под УАЗ — автомат Punch (фото справа).

Новых Аурусов пока не предвидится. В 2019 году начнутся поставки заказчикам седанов Сенат, а до поступления в свободную продажу минивэнов Арсенал и внедорожников Комендант еще много месяцев.

Массовая атака

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Новый кроссовер Renault Arkana: знакомимся с предсерийным прототипом

Прошлый год оставил нас без громких новинок в бюджетном сегменте. Единственное развлечение — следить за увлекательной битвой Rio, Весты и Гранты за верхнюю строчку в статистике продаж. Всё идет к тому, что свежую струю не внесет и 2019 год.

Volkswagen упорно отмалчивается о российских перспективах седана Polo. Вряд ли готовит сюрприз. Renault запускает купе-кроссовер Arkana, поэтому до Дастера руки дойдут позже. Возможно, во второй половине года случится рестайлинг Каптюра — хоть какое-то утешение.

Зато в классе выше глаза разбегаются от разнообразия. Свежий хэтчбек Kia Ceed у нас уже продается. В 2019‑м к нему присоединятся универсал Ceed Sportswagon и стильный шутинг-брейк ProCeed. У Hyundai программа скромнее: всего лишь обновленная Elantra.

Для тех, кто хочет универсал, но считает обычный Ceed SW унылым, есть отличная альтернатива — ProCeed (справа).
Для тех, кто хочет универсал, но считает обычный Ceed SW унылым, есть отличная альтернатива — ProCeed (справа).

Ford Focus в 2018 году сменил поколение, и мы с нетерпением ждем его на конвейере во Всеволожске и у дилеров. Машина четвертой генерации избавилась от недостатков предшественника, так что Focus может вернуть себе утраченные позиции в российском сегменте С. Высокая степень локализации позволяет надеяться на привлекательные цены. Кроме того, в семействе появился псевдокроссовер, причем сразу в двух вариантах — хэтчбек и универсал.

Осенью Skoda представит абсолютно новую Октавию. Это лидер гольф-класса в России, посему премьера очень важная и интересная. До нас она, скорее всего, доберется только в 2020 году. Зато россиян наконец-то познакомят с кроссовером Karoq, пришедшим на смену Yeti. Полагаем, что он окажется тысяч на двести доступнее Кадьяка.

Как будет выглядеть новая Octavia, мы пока не знаем. А вот кроссовер Karoq известен уже два года. Российским покупателям он станет доступен к концу года.
Как будет выглядеть новая Octavia, мы пока не знаем. А вот кроссовер Karoq известен уже два года. Российским покупателям он станет доступен к концу года.

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8 провальных автопремьер 2018 года

Rapid меняет поколение и название — теперь это Skoda Scala. Машину выпускать у нас будут, но не раньше 2020 года. В Европе пока рассекречен только хэтчбек, а России адресован еще не представленный лифтбек. Собственно, как было и в случае с Рапидом.

Как минимум по две новинки обещают китайские бренды — Chery, Geely, Haval и Zotye. Бóльшая часть из них — кроссоверы: китайцы уяснили, что только с ними есть шансы заставить российских покупателей открыть кошельки. А в августе появи­тся еще одна марка из Поднебесной. GAC собирается выступить с четырьмя машинами, причем две из них — это недешевые кроссовер и минивэн ­(подробно о них — в следующем номере ЗР).

Интригуют новости Renault из Европы. В Старом Свете могут представить Logan и Sandero третьего поколения. Нам придется ждать их года три: в России только-только начали продавать рестайлинговые автомобили второй генерации. А еще поговаривают о показе нового кроссовера Captur — посмотрим на него и поймем, каким внешне будет через несколько лет наш Kaptur.

Доступный купе-кроссовер? Еще полгода назад это был оксюморон. Теперь — реальность по имени Renault Arkana. Новичок будет занимать ценовую нишу между Каптюром (максимум 1 334 900 рублей) и Колеосом (минимум 1 829 000 рублей).
Доступный купе-кроссовер? Еще полгода назад это был оксюморон. Теперь — реальность по имени Renault Arkana. Новичок будет занимать ценовую нишу между Каптюром (максимум 1 334 900 рублей) и Колеосом (минимум 1 829 000 рублей).

Из остальных дебютантов от «народных» марок выделяются три кроссовера: Volkswagen T‑Cross, Toyota RAV4 и рестайлинговый Nissan Qashqai. «Японцы» входят в топ‑25 рынка, а компактный T‑Cross вполне может туда пробиться.

Как и все свежие Тойоты, кроссовер RAV4 резко сменил стиль: похорошел и обрел толику брутальности. В своем сегменте нынешний RAV4 занимает третье место по объемам продаж, отодвинутый вниз Спортиджем и Тигуаном. Но с появлением в 2019 году машины нового поколения расклад сил, подозреваем, изменится в пользу «японца».
Как и все свежие Тойоты, кроссовер RAV4 резко сменил стиль: похорошел и обрел толику брутальности. В своем сегменте нынешний RAV4 занимает третье место по объемам продаж, отодвинутый вниз Спортиджем и Тигуаном. Но с появлением в 2019 году машины нового поколения расклад сил, подозреваем, изменится в пользу «японца».

Для избранных

В премиальном секторе дела с премьерами обстоят лучше — как в глобальном, так и в российском масштабе. Самый интересный дебютант приедет к нам под флагом Audi: начнут принимать заказы на электрический кроссовер e‑tron quattro. Конкурент для будущего сравнительного теста уже есть: британцы продают у нас Jaguar I‑Pace. А в 2020‑м можно будет собрать и большой тест, добавив к ним Mercedes-Benz EQC и BMW iX3!

Новая эра приходит и на российские дороги. К середине 2019 года у нас официально можно будет купить два ультрасовременных, «дальнобойных» и без всяких оговорок премиальных электромобиля — Jaguar I‑Pace и Audi e‑tron quattro (на фото).
Новая эра приходит и на российские дороги. К середине 2019 года у нас официально можно будет купить два ультрасовременных, «дальнобойных» и без всяких оговорок премиальных электромобиля — Jaguar I‑Pace и Audi e‑tron quattro (на фото).

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Новый кроссовер Lexus UX — первый тест-драйв

От BMW в статусе главной звезды появи­тся на арене огромный кроссовер Х7, слухи о котором ходят аж десять лет. Позиции Лексуса LX, лидирующего у нас в группе тяжелых премиальных вседорожников, он вряд ли расшатает, а вот Audi Q7 и Mercedes-Benz GLS должны напрячься. Особенно X7 опасен для «ку-седьмого», которому в 2019 году светит только рестайлинг, в то время как GLS предстанет в следующем поколении.

В россыпи потенциальных премьер концерна Daimler особняком стоят две новинки. Mercedes-Benz GLB — это кроссовер габаритов GLA, но не пригламуренный, а в угловатой стилистике Гелендвагена. А еще, как оказалось, седан А‑класса отнюдь не похоронил четырех­дверное купе CLA. Немцы представят во втором поколении не только его, но и универсал Shooting Brake. В пятидверку, откровенно говоря, поверить сложно. У старшего CLS ее упразднили из-за низкого спроса, да и у CLA за ней очереди не стоят.

Еще из интересных пунктов программы на 2019 год — российский дебют субкомпактного Лексуса UX и возможная мировая премьера купе-кроссовера на базе Porsche Cayenne.

Календарь автоновинок 2019 года

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Надеемся, что список премьер изменится только в сторону увеличения их количества. И готовимся к тому, что с каждым годом на мировых автошоу будет всё больше серийных электромобилей. Их даже станут поставлять в Россию. Пока — для богатых оригиналов, но скоро тренды изменятся и в массовом сегменте.

Все автоновинки-2019. Календарь «За рулем»

  • Все новинки 2018 года борются за звание лучших автомобилей в своих классах в рамках Гран-при «За рулем». На этот раз претендентов 53, на 5 больше, чем в 2017-м. Как всегда, выиграют лучшие из лучших. Анкета для голосования — тут.
  • Интернет-магазин «За рулем» следит за выходом новых автомобилей и всегда в числе первых предлагает современные аксессуары. Автомобильные коврики, упоры капота, багажники и широкий выбор прочих аксессуаров — в наличии и под заказ.

Фото: «За рулем», фирмы-производители

Все автоновинки-2019. Календарь «За рулем»
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