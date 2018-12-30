Все автоновинки-2019. Календарь «За рулем»

Эксперты журнала «За рулем» представляют автомобили, которые появятся на российском рынке в наступившем году, а также мировые премьеры от ведущих автопроизводителей.

Материалы по теме Авторынок России: главные бестселлеры 2018 года

Продажи на российском рынке пошли в рост с марта 2017 года и показывали положительную динамику на протяжении всего 2018‑го. К сожалению, целый букет негативных факторов не позволяет надеяться, что эти тенденции сохранятся в 2019 году. Среди них — ужесточение условий предоставления льгот сборочным площадкам, введение новых правил для локализации производства компонентов. Производители даже пригрозили сократить инвестиции в Россию. Плюс повышение НДС, рост долгов по кредитам на фоне продолжающегося падения доходов населения. Вcё это снова приведет к тому, что мы недополучим новинок.

В мировом масштабе в автопроме тоже творится чертовщина. Не утихает эхо дизельгейта: поборники экологии почувствовали силу и давят на власти со всех сторон. Главу Audi Руперта Штадлера арестовали за причастность к «дизельному» скандалу. Илона Маска отлучили на три года от руководства созданной им Теслы за неосмотрительные посты в Твиттере (по забавному стечению обстоятельств, сразу после этого компания отрапортовала о первой за долгое время квартальной прибыли). Босса альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, грозного «убийцу расходов», взяли под стражу в Японии по обвинению в финансовых преступлениях. Поползли слухи о возможном выходе компании Nissan из альянса. Концерн General Motors закрывает несколько заводов и снимает с производства ряд моделей. И как тут строить прогнозы, тем более на год вперед?

Все дома

Лада ударно провела минувший год, представив Весту Cross, XRAY Cross, Весту Sport и обновленную Гранту в четырех кузовах. Первой новинкой к весне станет Гранта Cross. Этот вариант, последний в семействе, придержали на несколько месяцев. В третьем квартале должны начаться продажи Иксрея с вариатором Jatco. Поговаривают, что Весте он достанется сильно позже, так что в 2019‑м флагман с новой трансмиссией может и не появиться.

Была Калина Cross, стала Гранта Cross. Судя по всему, это одна из немногих вазовских новинок на 2019 год.

Ждать обновления Ларгуса мы уже устали. По логике, оно должно случиться в наступившем году. Гранта старше Ларгуса на год, но появи­лась в рестайлинговом обличье в 2018‑м.

Сменить коробку передач собирается не только Лада. УАЗ завершает испытания Патриота с долгожданным автоматом. Для него адаптировали классический 6-ступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50. Агрегат выносливый, работал и на внедорожниках с многолитровыми моторами. Так что проблем с его эксплуатацией на Патриоте быть не должно. Выход новых версий ожидается весной.

Сразу два отечественных производителя собираются запустить машины с импортными трансмиссиями. Под Лады адаптируют вариатор Jatco (фото слева), под УАЗ — автомат Punch (фото справа).

Новых Аурусов пока не предвидится. В 2019 году начнутся поставки заказчикам седанов Сенат, а до поступления в свободную продажу минивэнов Арсенал и внедорожников Комендант еще много месяцев.

Массовая атака

Материалы по теме Новый кроссовер Renault Arkana: знакомимся с предсерийным прототипом

Прошлый год оставил нас без громких новинок в бюджетном сегменте. Единственное развлечение — следить за увлекательной битвой Rio, Весты и Гранты за верхнюю строчку в статистике продаж. Всё идет к тому, что свежую струю не внесет и 2019 год.

Volkswagen упорно отмалчивается о российских перспективах седана Polo. Вряд ли готовит сюрприз. Renault запускает купе-кроссовер Arkana, поэтому до Дастера руки дойдут позже. Возможно, во второй половине года случится рестайлинг Каптюра — хоть какое-то утешение.

Зато в классе выше глаза разбегаются от разнообразия. Свежий хэтчбек Kia Ceed у нас уже продается. В 2019‑м к нему присоединятся универсал Ceed Sportswagon и стильный шутинг-брейк ProCeed. У Hyundai программа скромнее: всего лишь обновленная Elantra.

Для тех, кто хочет универсал, но считает обычный Ceed SW унылым, есть отличная альтернатива — ProCeed (справа).

Ford Focus в 2018 году сменил поколение, и мы с нетерпением ждем его на конвейере во Всеволожске и у дилеров. Машина четвертой генерации избавилась от недостатков предшественника, так что Focus может вернуть себе утраченные позиции в российском сегменте С. Высокая степень локализации позволяет надеяться на привлекательные цены. Кроме того, в семействе появился псевдокроссовер, причем сразу в двух вариантах — хэтчбек и универсал.

Осенью Skoda представит абсолютно новую Октавию. Это лидер гольф-класса в России, посему премьера очень важная и интересная. До нас она, скорее всего, доберется только в 2020 году. Зато россиян наконец-то познакомят с кроссовером Karoq, пришедшим на смену Yeti. Полагаем, что он окажется тысяч на двести доступнее Кадьяка.

Как будет выглядеть новая Octavia, мы пока не знаем. А вот кроссовер Karoq известен уже два года. Российским покупателям он станет доступен к концу года.

Материалы по теме 8 провальных автопремьер 2018 года

Rapid меняет поколение и название — теперь это Skoda Scala. Машину выпускать у нас будут, но не раньше 2020 года. В Европе пока рассекречен только хэтчбек, а России адресован еще не представленный лифтбек. Собственно, как было и в случае с Рапидом.

Как минимум по две новинки обещают китайские бренды — Chery, Geely, Haval и Zotye. Бóльшая часть из них — кроссоверы: китайцы уяснили, что только с ними есть шансы заставить российских покупателей открыть кошельки. А в августе появи­тся еще одна марка из Поднебесной. GAC собирается выступить с четырьмя машинами, причем две из них — это недешевые кроссовер и минивэн ­(подробно о них — в следующем номере ЗР).

Интригуют новости Renault из Европы. В Старом Свете могут представить Logan и Sandero третьего поколения. Нам придется ждать их года три: в России только-только начали продавать рестайлинговые автомобили второй генерации. А еще поговаривают о показе нового кроссовера Captur — посмотрим на него и поймем, каким внешне будет через несколько лет наш Kaptur.

Доступный купе-кроссовер? Еще полгода назад это был оксюморон. Теперь — реальность по имени Renault Arkana. Новичок будет занимать ценовую нишу между Каптюром (максимум 1 334 900 рублей) и Колеосом (минимум 1 829 000 рублей).

Из остальных дебютантов от «народных» марок выделяются три кроссовера: Volkswagen T‑Cross, Toyota RAV4 и рестайлинговый Nissan Qashqai. «Японцы» входят в топ‑25 рынка, а компактный T‑Cross вполне может туда пробиться.

Как и все свежие Тойоты, кроссовер RAV4 резко сменил стиль: похорошел и обрел толику брутальности. В своем сегменте нынешний RAV4 занимает третье место по объемам продаж, отодвинутый вниз Спортиджем и Тигуаном. Но с появлением в 2019 году машины нового поколения расклад сил, подозреваем, изменится в пользу «японца».

Для избранных

В премиальном секторе дела с премьерами обстоят лучше — как в глобальном, так и в российском масштабе. Самый интересный дебютант приедет к нам под флагом Audi: начнут принимать заказы на электрический кроссовер e‑tron quattro. Конкурент для будущего сравнительного теста уже есть: британцы продают у нас Jaguar I‑Pace. А в 2020‑м можно будет собрать и большой тест, добавив к ним Mercedes-Benz EQC и BMW iX3!

Новая эра приходит и на российские дороги. К середине 2019 года у нас официально можно будет купить два ультрасовременных, «дальнобойных» и без всяких оговорок премиальных электромобиля — Jaguar I‑Pace и Audi e‑tron quattro (на фото).

Материалы по теме Новый кроссовер Lexus UX — первый тест-драйв

От BMW в статусе главной звезды появи­тся на арене огромный кроссовер Х7, слухи о котором ходят аж десять лет. Позиции Лексуса LX, лидирующего у нас в группе тяжелых премиальных вседорожников, он вряд ли расшатает, а вот Audi Q7 и Mercedes-Benz GLS должны напрячься. Особенно X7 опасен для «ку-седьмого», которому в 2019 году светит только рестайлинг, в то время как GLS предстанет в следующем поколении.

В россыпи потенциальных премьер концерна Daimler особняком стоят две новинки. Mercedes-Benz GLB — это кроссовер габаритов GLA, но не пригламуренный, а в угловатой стилистике Гелендвагена. А еще, как оказалось, седан А‑класса отнюдь не похоронил четырех­дверное купе CLA. Немцы представят во втором поколении не только его, но и универсал Shooting Brake. В пятидверку, откровенно говоря, поверить сложно. У старшего CLS ее упразднили из-за низкого спроса, да и у CLA за ней очереди не стоят.

Еще из интересных пунктов программы на 2019 год — российский дебют субкомпактного Лексуса UX и возможная мировая премьера купе-кроссовера на базе Porsche Cayenne.

Календарь автоновинок 2019 года

***

Надеемся, что список премьер изменится только в сторону увеличения их количества. И готовимся к тому, что с каждым годом на мировых автошоу будет всё больше серийных электромобилей. Их даже станут поставлять в Россию. Пока — для богатых оригиналов, но скоро тренды изменятся и в массовом сегменте.

Все новинки 2018 года борются за звание лучших автомобилей в своих классах в рамках Гран-при «За рулем». На этот раз претендентов 53, на 5 больше, чем в 2017-м. Как всегда, выиграют лучшие из лучших. Анкета для голосования — тут.

Интернет-магазин «За рулем» следит за выходом новых автомобилей и всегда в числе первых предлагает современные аксессуары. Автомобильные коврики, упоры капота, багажники и широкий выбор прочих аксессуаров — в наличии и под заказ.