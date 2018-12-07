Skoda показала свою новую модель Scala

Забудьте о Рапиде. Перед вами новая модель — Scala, которая совсем скоро поступит в продажу.

Skoda не стала дожидаться Женевского автосалона и презентовала новую модель Scala. Этот автомобиль пришел на смену Рапиду, но превосходит его по размерам и уровню оснащения, поэтому конкурировать новинка будет с Volkswagen Golf и Ford Focus, а не с Polo или Fiesta, как это делал Rapid.

Skoda Scala, конечно же, имеет несколько общих черт с концептом Vision RS. В Skoda заявили, что внешность Скалы демонстрирует новый язык дизайна бренда, который в ближайшие годы будет использоваться во всех новых и обновляемых моделях марки.

Длина автомобиля достигает 4362 мм, а его ширина составляет 1793 мм. При этом высота Скалы равна 1471 мм, что делает пропорции автомобиля весьма гармоничными. Колесная база в 2649 мм позволяет надеяться на просторный по меркам гольф-класса салон. Следует напомнить, что Skoda Scala построен на новой платформе MQB A0. В нем стало больше места не только для пассажиров, но и для их поклажи. Объем багажника составляет 467 литров (у Рапида было 415). При сложенных задних сиденьях объем багажного отсека увеличивается до 1410 литров.

В линейке двигателей все довольно привычно. Базовые модели будут оснащаться трехцилиндровым литровым мотором TSI мощностью 95 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Будет и 115-сильный мотор, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой или роботизированной DSG-7. Другим доступным для модели двигателем стал 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с., который сочетается с уже упомянутыми 6-ступенчатой механикой и роботом. Кроме того, к заказу будет доступна турбодизельная версия Скалы с 1,6-литровым агрегатом мощностью 115 л.с. Но и это еще не все. Skoda подготовила также версию, ездящую на природном газе. Такой автомобиль будет оснащаться литровым мотором G-TEC мощностью 90 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой.

Салон Скалы совершенно уникален и сравнивать его с салоном Рапида даже не стоит. Материалы отделки улучшились и увеличилось количество разного рода систем и помощников. Панель приборов автомобиля, например, цифровая. По сути, это 10,25-дюймовый монитор. Медиасистема нового поколения также имеет 9,2-дюймовый сенсорный экран.

Что касается технологичности Шкоды Скалы, то клиенты смогут заказать его с адаптивными передними фарами и динамическими задними фарами, а также с системой под названием Sport Chassis Control, которая при активации уменьшает клиренс автомобиля на 15 мм и делает подвеску жестче в угоду устойчивости и управляемости.

В продажу новый Skoda Scala поступит во втором квартале 2019 года.

Skoda Scala — не единственная новинка бренда, которая в скором времени появится на российском рынке. Есть и другие.

Фото, видео: Skoda