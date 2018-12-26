Купите ли вы авто в 2019 году? Опрос экспертов

У экспертов нет единого мнения, будут ли россияне покупать больше новых автомобилей в 2019 году или рынок ждет спад по ряду экономических причин.

Начать следует с того, что увеличения продаж автомобилей в декабре этого года из-за скорого увеличения ставки НДС не произошло. Другой взгляд на продажи конца уходящего года: спрос вырос, а без этого показатели были бы несколько ниже. В результате из-за отсутствия понимания, оттянул ли на себя конец 2018 года часть продаж начала 2019 года, эксперты затрудняются ответить на вопрос, вырастет ли российский авторынок в следующем году.

Один из прогнозов, которые сделали аналитики Hyundai, предрекает 5-процентный рост рынка, пишет «Коммерсантъ». То есть рынок вырастет, но его рост замедлится вдвое (по итогам 2018 года рост продаж может составить около 12%). Всего же в нашей стране в 2019 году будет продано 1,9 млн новых машин. Негативный же сценарий развития событий гласит, что авторынок может остаться на уровне 2018 года из-за того, что в первом квартале, по причине увеличения НДС, продажи заметно просядут, вплоть до минусовых отметок. С другой стороны, сегодняшняя ситуация и отсутствие ажиотажа из-за скорого роста ставок НДС позволяют надеяться, что начало года не будет омрачено слишком низкими продажами новых автомобилей.

При этом практически все эксперты сходятся во мнении, что на рост продаж в значительной степени повлияют государственные программы стимулирования спроса: льготные автокредиты и лизинг.

Российский авторынок стремится к третьему месту в Европе. Помогает ему в этом спад спроса на новые автомобили во всех без исключения странах Евросоюза.

При этом в России спрос постепенно перекидывается с новых автомобилей на машины с пробегом.

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