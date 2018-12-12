Российский авторынок стремится к третьему месту в Европе

В Европе растет только российский авторынок. Благодаря росту на фоне всеобщего падения он занимает четвертое место среди рынков других европейских стран.

По итогам продаж ноября российский рынок новых автомобилей занимает четвертое место среди рынков европейских стран. Всего в прошлом месяце нашими соотечественниками было куплено 157 000 легковых автомобилей без учета продаж легкого коммерческого транспорта.

Европейские специалисты не учитывают при составлении рейтингов показатели российского рынка, но наши аналитики из «Автостата» подсчитали, что по объемам реализации автомобилей в ноябре Россия занимает четвертое место. Произошло это благодаря росту продаж, в то время как на рынках других стран наблюдается спад спроса на новые автомобили. Это вызвано новыми правилами сертификации автомобилей WLTP, вступившими в силу с 1 сентября этого года.

На первом месте рейтинга, по подсчетам Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), находится авторынок Германии, где в ноябре дилеры реализовали 272 674 новых автомобиля. Следует отметить, что это на 9,9% меньше, чем в ноябре 2017 года, когда европейские аналитики отметили рекордный рост продаж машин на немецком авторынке.

Второе место досталось авторынку Франции. В ноябре французами было куплено 171 611 новых машин, что на 4,7% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров авторынок Великобритании. Жители Туманного Альбиона приобрели в ноябре 158 639 автомобилей. Падение продаж по отношению к ноябрю прошлого года составило 3%.

Как уже говорилось, на четвертом месте с результатом 157 000 проданных автомобилей находится российский рынок. Рост продаж — 10%. Отставание от английского рынка уже минимально и составляет всего около полутора тысяч автомобилей. Пятое место рейтинга досталось авторынку Италии, где было продано 146 991 новый легковой автомобиль, и это на 6,3% меньше, чем в ноябре 2017 года. Среди крупных европейских рынков следует упомянуть также авторынок Испании, на котором в ноябре было реализовано 91 063 автомобиля. Падение объемов продаж составило рекордные 12,6%.

Топ-6 авторынков Европы по результатам продаж в ноябре 2018 года

Место Страна Продано, шт. Изменение к ноябрю 2017 года, % 1 Германия 272 674 —9,9 2 Франция 171 611 —4,7 3 Великобритания 158 639 —3 4 Россия 157 000 +10 5 Италия 146 991 —6,3 6 Испания 91 063 —12,6

Нынешний рост продаж новых автомобилей должен в дальнейшем отразиться на среднем возрасте машин, продающихся на вторичном рынке, который сегодня составляет более 10 лет.

Рынок подержанных машин в России растет не так бурно, как рынок новых автомобилей. За 11 месяцев продажи на нем увеличились всего на 2,7%, но при этом было куплено почти 5 млн машин.

Фото: Samuele Errico Piccarini on Unsplash