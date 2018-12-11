Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 2,7%

Рост хотя и небольшой, но все же есть — за 11 месяцев с начала года объем продаж на вторичном рынке достиг 4 961 370 автомобилей.

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом не только по результатам 11 месяцев, но и в ноябре показал рост — на 2,8%, достигнув 474 243 автомобилей. Лидеры рынка прежние — в ведущую пятерку вошли Lada — 121 373 автомобиля (-3,9%), Toyota — 51 667 автомобилей (+4,2%), Nissan — 26 804 автомобиля (+9,2%), Hyundai — 24 087 шт. (+11,5%) и Kia — 21 695 шт.(+16,8%). Доля автомобилей Лада на рынке машин с пробегом — 25,6%, при этом марка единственная из ведущей десятки показала снижение продаж. По динамике роста лидировали «корейцы» Kia (+16,8%) и Hyundai (+11,5%).

В модельном ряду перовое место заняла Lada 2114 с показателем 12,7 тыс. шт. (-5,3%), а среди иномарок в лидерах Ford Focus — 2,1 тыс. шт. (+6%). В ведущую тройку также попала Lada 2107 (11 тыс. шт.; —8,5%).

Все иномарки из топ-10 находятся в плюсе, снижение продаж зафиксировано только у отечественных моделей, кроме «четырнадцатой» и «семерки», отрицательную динамику показали еще и Lada 2110 — минус 9,7%, Lada 4x4 — минус 6,6% и Lada 2115 — минус 6,5%.

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей растет более быстрыми темпами — за 11 месяцев он достиг 1 625 351 автомобиля, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам позапрошлого месяца иномарки с пробегом активнее всего покупали в Приморье, хуже всего — на Северном Кавказе.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

№ Марка Ноябрь 2018 Ноябрь 2017 Изм., % 11 мес. 2018 11 мес. 2017 Изм., % 1 LADA 121 373 126 293 —3,9 1 276 823 1 316 773 —3,0 2 TOYOTA 51 667 49 581 4,2 552 091 534 893 3,2 3 NISSAN 26 804 24 556 9,2 276 249 259 275 6,6 4 HYUNDAI 24 087 21 607 11,5 246 931 219 818 12,3 5 KIA 21 695 18 569 16,8 219 881 182 868 20,2 6 CHEVROLET 20 724 20 481 1,2 217 180 209 037 3,9 7 FORD 19 157 17 754 7,9 197 642 189 112 4,5 8 VOLKSWAGEN 18 922 17 595 7,5 195 738 183 347 6,8 9 RENAULT 17 549 15 984 9,8 176 154 159 497 10,4 10 MITSUBISHI 14 432 13 776 4,8 150 353 145 910 3,1 Всего по России 474 243 461 301 2,8 4 961 370 4 829 877 2,7





Фото: АВТОВАЗ