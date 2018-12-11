Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 2,7%

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом не только по результатам 11 месяцев, но и в ноябре показал рост — на 2,8%, достигнув 474 243 автомобилей. Лидеры рынка прежние — в ведущую пятерку вошли Lada — 121 373 автомобиля (-3,9%), Toyota — 51 667 автомобилей (+4,2%), Nissan — 26 804 автомобиля (+9,2%), Hyundai — 24 087 шт. (+11,5%) и Kia — 21 695 шт.(+16,8%). Доля автомобилей Лада на рынке машин с пробегом — 25,6%, при этом марка единственная из ведущей десятки показала снижение продаж. По динамике роста лидировали «корейцы» Kia (+16,8%) и Hyundai (+11,5%).
В модельном ряду перовое место заняла Lada 2114 с показателем 12,7 тыс. шт. (-5,3%), а среди иномарок в лидерах Ford Focus — 2,1 тыс. шт. (+6%). В ведущую тройку также попала Lada 2107 (11 тыс. шт.; —8,5%).
Все иномарки из топ-10 находятся в плюсе, снижение продаж зафиксировано только у отечественных моделей, кроме «четырнадцатой» и «семерки», отрицательную динамику показали еще и Lada 2110 — минус 9,7%, Lada 4x4 — минус 6,6% и Lada 2115 — минус 6,5%.
- Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей растет более быстрыми темпами — за 11 месяцев он достиг 1 625 351 автомобиля, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- По итогам позапрошлого месяца иномарки с пробегом активнее всего покупали в Приморье, хуже всего — на Северном Кавказе.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Ноябрь 2018
|
Ноябрь 2017
|
Изм., %
|
11 мес. 2018
|
11 мес. 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
121 373
|
126 293
|
—3,9
|
1 276 823
|
1 316 773
|
—3,0
|
2
|
TOYOTA
|
51 667
|
49 581
|
4,2
|
552 091
|
534 893
|
3,2
|
3
|
NISSAN
|
26 804
|
24 556
|
9,2
|
276 249
|
259 275
|
6,6
|
4
|
HYUNDAI
|
24 087
|
21 607
|
11,5
|
246 931
|
219 818
|
12,3
|
5
|
KIA
|
21 695
|
18 569
|
16,8
|
219 881
|
182 868
|
20,2
|
6
|
CHEVROLET
|
20 724
|
20 481
|
1,2
|
217 180
|
209 037
|
3,9
|
7
|
FORD
|
19 157
|
17 754
|
7,9
|
197 642
|
189 112
|
4,5
|
8
|
VOLKSWAGEN
|
18 922
|
17 595
|
7,5
|
195 738
|
183 347
|
6,8
|
9
|
RENAULT
|
17 549
|
15 984
|
9,8
|
176 154
|
159 497
|
10,4
|
10
|
MITSUBISHI
|
14 432
|
13 776
|
4,8
|
150 353
|
145 910
|
3,1
|
|
Всего по России
|
474 243
|
461 301
|
2,8
|
4 961 370
|
4 829 877
|
2,7
Фото: АВТОВАЗ
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