Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 2,7%

Рост хотя и небольшой, но все же есть — за 11 месяцев с начала года объем продаж на вторичном рынке достиг 4 961 370 автомобилей.

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом не только по результатам 11 месяцев, но и в ноябре показал рост — на 2,8%, достигнув 474 243 автомобилей. Лидеры рынка прежние — в ведущую пятерку вошли Lada — 121 373 автомобиля (-3,9%), Toyota — 51 667 автомобилей (+4,2%), Nissan — 26 804 автомобиля (+9,2%), Hyundai — 24 087 шт. (+11,5%) и Kia — 21 695 шт.(+16,8%). Доля автомобилей Лада на рынке машин с пробегом — 25,6%, при этом марка единственная из ведущей десятки показала снижение продаж. По динамике роста лидировали «корейцы» Kia (+16,8%) и Hyundai (+11,5%).

В модельном ряду перовое место заняла Lada 2114 с показателем 12,7 тыс. шт. (-5,3%), а среди иномарок в лидерах Ford Focus — 2,1 тыс. шт. (+6%). В ведущую тройку также попала Lada 2107 (11 тыс. шт.; —8,5%).

Все иномарки из топ-10 находятся в плюсе, снижение продаж зафиксировано только у отечественных моделей, кроме «четырнадцатой» и «семерки», отрицательную динамику показали еще и Lada 2110 — минус 9,7%, Lada 4x4 — минус 6,6% и Lada 2115 — минус 6,5%.

  • Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей растет более быстрыми темпами — за 11 месяцев он достиг 1 625 351 автомобиля, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • По итогам позапрошлого месяца иномарки с пробегом активнее всего покупали в Приморье, хуже всего — на Северном Кавказе.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В НОЯБРЕ И ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (шт.)

Марка

Ноябрь 2018

Ноябрь 2017

Изм., %

11 мес. 2018

11 мес. 2017

Изм., %

1

LADA

121 373

126 293

—3,9

1 276 823

1 316 773

—3,0

2

TOYOTA

51 667

49 581

4,2

552 091

534 893

3,2

3

NISSAN

26 804

24 556

9,2

276 249

259 275

6,6

4

HYUNDAI

24 087

21 607

11,5

246 931

219 818

12,3

5

KIA

21 695

18 569

16,8

219 881

182 868

20,2

6

CHEVROLET

20 724

20 481

1,2

217 180

209 037

3,9

7

FORD

19 157

17 754

7,9

197 642

189 112

4,5

8

VOLKSWAGEN

18 922

17 595

7,5

195 738

183 347

6,8

9

RENAULT

17 549

15 984

9,8

176 154

159 497

10,4

10

MITSUBISHI

14 432

13 776

4,8

150 353

145 910

3,1

Всего по России

474 243

461 301

2,8

4 961 370

4 829 877

2,7

Фото: АВТОВАЗ

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