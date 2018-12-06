Ждете автомат на УАЗ Патриот? Он будет, но позже

Официального релиза компания решила не делать, но скудная информация все же появилась в соцсетях УАЗа. Автопроизводитель подтвердил, что автомат на Патриоте в следующем году появится, работа над этим уже ведется. Но сами машины с АКП поступят к дилерам не в марте, как многие утверждают, а позже, вероятно, все-таки ближе к лету. Когда именно, объявят как раз в марте.
Информацией отечественный производитель, увы, не балует. Остальное черпаем из «осведомленных» источников. На УАЗ Патриот собираются устанавливать 6-ступенчатый автомат производства французской компании Punch Powerglide. Автомат этот «старенький», но проверенный временем, когда-то его устанавливали на BMW и Cadillac. На УАЗ автоматические коробки Punch Powerglide будут поставлять прямо с завода в Страсбурге. По логике, «автоматы» будут устанавливать на более дорогие комплектации автомобиля Престиж и Максимум.
Справка
Punch Powerglide — мировой разработчик и производитель автоматических коробок передач. Завод компании базируется в промышленном районе Страсбурга. До 2013 года компания входила в группу General Motors, потом она была перекуплена бельгийским промышленником Гвидо Дюмари без сокращения рабочих мест. На конец 2017 года штат сотрудников составлял почти 1200 человек.
- Недавно Ульяновский автозавод сформулировал идею бренда в формате короткометражного фильма. Если еще не видели, посмотреть стоит.
Фото: УАЗ
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