Ждете автомат на УАЗ Патриот? Он будет, но позже

В СМИ постоянно муссируются слухи, что вот-вот, а именно в марте следующего года, в салонах официальных дилеров Ульяновского автозавода появятся внедорожники Патриот с автоматической коробкой передач. Это так, но не совсем.

Официального релиза компания решила не делать, но скудная информация все же появилась в соцсетях УАЗа. Автопроизводитель подтвердил, что автомат на Патриоте в следующем году появится, работа над этим уже ведется. Но сами машины с АКП поступят к дилерам не в марте, как многие утверждают, а позже, вероятно, все-таки ближе к лету. Когда именно, объявят как раз в марте.

Информацией отечественный производитель, увы, не балует. Остальное черпаем из «осведомленных» источников. На УАЗ Патриот собираются устанавливать 6-ступенчатый автомат производства французской компании Punch Powerglide. Автомат этот «старенький», но проверенный временем, когда-то его устанавливали на BMW и Cadillac. На УАЗ автоматические коробки Punch Powerglide будут поставлять прямо с завода в Страсбурге. По логике, «автоматы» будут устанавливать на более дорогие комплектации автомобиля Престиж и Максимум.

Справка

Punch Powerglide — мировой разработчик и производитель автоматических коробок передач. Завод компании базируется в промышленном районе Страсбурга. До 2013 года компания входила в группу General Motors, потом она была перекуплена бельгийским промышленником Гвидо Дюмари без сокращения рабочих мест. На конец 2017 года штат сотрудников составлял почти 1200 человек.

Недавно Ульяновский автозавод сформулировал идею бренда в формате короткометражного фильма. Если еще не видели, посмотреть стоит.

Фото: УАЗ