Ждете автомат на УАЗ Патриот? Он будет, но позже

В СМИ постоянно муссируются слухи, что вот-вот, а именно в марте следующего года, в салонах официальных дилеров Ульяновского автозавода появятся внедорожники Патриот с автоматической коробкой передач. Это так, но не совсем.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Официального релиза компания решила не делать, но скудная информация все же появилась в соцсетях УАЗа. Автопроизводитель подтвердил, что автомат на Патриоте в следующем году появится, работа над этим уже ведется. Но сами машины с АКП поступят к дилерам не в марте, как многие утверждают, а позже, вероятно, все-таки ближе к лету. Когда именно, объявят как раз в марте.

Информацией отечественный производитель, увы, не балует. Остальное черпаем из «осведомленных» источников. На УАЗ Патриот собираются устанавливать 6-ступенчатый автомат производства французской компании Punch Powerglide. Автомат этот «старенький», но проверенный временем, когда-то его устанавливали на BMW и Cadillac. На УАЗ автоматические коробки Punch Powerglide будут поставлять прямо с завода в Страсбурге. По логике, «автоматы» будут устанавливать на более дорогие комплектации автомобиля Престиж и Максимум.

Справка

Punch Powerglide — мировой разработчик и производитель автоматических коробок передач. Завод компании базируется в промышленном районе Страсбурга. До 2013 года компания входила в группу General Motors, потом она была перекуплена бельгийским промышленником Гвидо Дюмари без сокращения рабочих мест. На конец 2017 года штат сотрудников составлял почти 1200 человек.

  • Недавно Ульяновский автозавод сформулировал идею бренда в формате короткометражного фильма. Если еще не видели, посмотреть стоит.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (21)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Сколько раз бывая в салоне , продают "УАЗ" смотрел на Патриот и мне он нравился внешне. Но как только садился за руль — желание пропадало напрочь.

Недостатки:

Ужасная посадка за рулём. Сиденье водителя сдвинуто от центральной линии автомобиля влево — из-за чего садишься и левой ногой упираешься в обшивку двери, а правой ногой попадаешь не на газ, а в лушем случае на педаль тормоза или сцепления. Какой урод планировал эту посадку и вообще что будет с во...

Комментарий:

Я никогда не куплю тот "УАЗ-Патриот" , что продают сейчас. Это тот же старый Козёл, сколько его не модернизируй!

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