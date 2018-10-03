Новый кроссовер Audi: хайп и не только

Электрокроссовер Audi e-tron может показаться вам консервативным. На самом деле он интересен и смел: к примеру, зеркала заднего вида у него виртуальные, причем марка Audi ­первой в индустрии реализовала их на серийном автомобиле. И — внимание! — e-tron собираются продавать в России.

Audi e-tron. Светодиодные фары входят в стандартное оснащение. Горизонтальные полоски дневных ходовых огней, впервые вписанные непосредственно в блоки фар, - визитная карточка И‑трона.
Audi e-tron. Светодиодные фары входят в стандартное оснащение. Горизонтальные полоски дневных ходовых огней, впервые вписанные непосредственно в блоки фар, - визитная карточка И‑трона.

Audi e-tron

Длина / ширина / высота / база 4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм
Объем багажника (VDA) 660 л
Силовая установка два электродвигателя, 300 кВт/408 л.с.; 660 Н·м; литий-ионная батарея на 95 кВт·ч
Время разгона 0–100 км/ч < 6 с
Максимальная скорость 200 км/ч
Запас хода 400 км
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Рассказ о первом серийном электромобиле компании Audi должен был выйти еще в сентябрьском выпуске нашего журнала, но в заминке нет и тени моей вины. По иронии судьбы своевременному рыночному старту электрокроссовера Audi e‑tron помешало эхо дизельгейта. В августе суд Мюнхена отклонил апелляцию бывшего главы Audi Руперта Штадлера, оставив его под арестом. Это обстоятельство вынудило немцев продлить эмбарго на публичную ­презентацию И‑трона до 18 сентября.

Мне и вовсе пришлось молчать три долгих месяца — ведь еще в самом начале лета я знал про e‑tron практически всё. Закрытый показ проходил в гулком ангаре на окраине Ингольштадта. Но когда с машины сдернули покрывало, внутри что-то опустилось… Я ожидал увидеть нечто космическое, а не очередной паркетник в фирменной стилистике. Так запросто мог бы выглядеть Audi Q7. Или Q5.

Архитектурой панели e‑tron внезапно напоминает большой Tiguan. Массивный «космический» тумблер выбора ездовых режимов очень удобен.
Архитектурой панели e‑tron внезапно напоминает большой Tiguan. Массивный «космический» тумблер выбора ездовых режимов очень удобен.

К виртуальным зеркалам заднего вида, расположенным на двери авто, придется привыкать.
К виртуальным зеркалам заднего вида, расположенным на двери авто, придется привыкать.

Качество материалов и двухэтажные тачскрины системы MMI touch response — как у флагманского седана A8.
Качество материалов и двухэтажные тачскрины системы MMI touch response — как у флагманского седана A8.

— Изначально мы хотели нарисовать «космолет», но опросы фокус-групп показали, что лучше этого не делать.

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Зеркала заднего вида: заглянем в будущее?
Дизайнер Штефан Фар-Беккер неожиданно одет не в строгий костюм, в каком обычно появляется на выставках, а в белую рубашку навыпуск, светлые джинсы ­и фитнес-кроссовки.

— E‑tron действительно кажется консервативным в целом, но интересен и смел в мелочах. Мы впервые для себя интегрировали дневные ходовые огни в блоки фар. Но главное — марка Audi ­первой в индустрии реализовала на серийном автомобиле виртуальные зеркала заднего вида!

Эта штука и правда достойна внимания. На месте привычных зеркал — две «жердочки» толщиной в два-три пальца. В каждую встроена камера. Изображения с них проходят цифровую обработку в онлайн-режиме и выводятся на 7-дюймовые мониторы в дверных панелях, чуть выше ручки. С точки зрения удобства — сомнительный шаг. Но немцы уверяют, что это история не только про хайп или желание любой ценой быть первыми. Виртуальные зеркала позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 0,005. А это эквивалентно дополнительным двум с половиной километрам пробега на том же заряде электричества. Но за это баловство придется платить отдельно: виртуальные зеркала — опция!

Виртуальные зеркала заднего вида (опция) позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cx на 0,005 и увеличить запас хода на 2,5 км. А еще ради уменьшения Cx разработали специальные колёса.
Виртуальные зеркала заднего вида (опция) позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cx на 0,005 и увеличить запас хода на 2,5 км. А еще ради уменьшения Cx разработали специальные колёса.

Зарядные разъемы располагаются в передних крыльях под шильдиком e‑tron — по обе стороны машины. Станции быстрой зарядки Combined Charging System, дающие ток 150 кВт, способны за 30 минут зарядить пустую батарею на 80%.
Зарядные разъемы располагаются в передних крыльях под шильдиком e‑tron — по обе стороны машины. Станции быстрой зарядки Combined Charging System, дающие ток 150 кВт, способны за 30 минут зарядить пустую батарею на 80%.

С аэродинамикой вообще всё очень серьезно. Здесь и воздухозаборник с регулируемыми заслонками, и колёса специального дизайна, и адаптивная пневмоподвеска, выбирающая степень подкачки баллонов в зависимости от скорости движения. Даже точки винтовых креплений алюминиевой панели под днищем (она защищает батарею от механических воздействий) спрятали в углубления. Вместе эти решения позволили снизить коэффициент Cx до 0,28. Это рекордный показатель во всём SUV-сегменте. И это на 0,01 меньше, чем у Ягуара I‑Pace.

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15 фактов о E-Tron — первом электрокроссовере Audi

Да-да! В Audi могут всячески это отрицать, но именно Jaguar I‑Pace, дебютировавший в начале этого года, был основным ориентиром для ингольштадтских инженеров. И именно с ним e‑tron будет конкурировать.

Всё еще думаете, что одна «сотка» Cx не была делом принципа? Как сказать! Борьба идет по всем направлениям. Суммарная мощность двух электродвигателей Ягуара — 400 л.с., в Audi — 408 л.с. Энергоемкость батареи — 90 кВт·ч у Ягуара против 95 кВт·ч у Audi. Даже по части размера багажника немцам (660 л) было важно оказаться чуть впереди англичан (656 л).

Увы, закрытая презентация И‑трона была статической. Иначе уже сейчас я смог бы сравнить ощущения с рассказом Саши Виноградова, поездившего на электрическом Ягуаре. А так — лишь сухие цифры и факты. Продолжим?

Audi грозится набирать сотню менее чем за 6 секунд и проезжать на зарядке до 400 км, обещает 225 мм под днищем в верхнем положении «пневмы» и половинную развесовку по осям. Создатели вообще позиционируют e‑tron как универсальный автомобиль, подходящий и для активных водителей, и для семейных путешествий.

Колесная база на 66 мм короче, чем у Audi Q7, и на 104 мм длиннее, чем у Q5. При моем росте 176 см запаса пространства для ног и головы более чем достаточно, да и геометрия посадки что надо. Пол практически плоский. Есть обогрев сидений, четырехзонный климат-контроль и USB-слоты.
Колесная база на 66 мм короче, чем у Audi Q7, и на 104 мм длиннее, чем у Q5. При моем росте 176 см запаса пространства для ног и головы более чем достаточно, да и геометрия посадки что надо. Пол практически плоский. Есть обогрев сидений, четырехзонный климат-контроль и USB-слоты.

Первое утверждение не вызывает сомнений: 660 Н∙м, доступных через 250 миллисекунд после старта, не могут оставить равнодушным, да и в способности инженеров построить классное шасси едва ли стоит сомневаться. А вот пригодность для дальних поездок тема более сложная.

Одно дело — колесить по Европе, где больше 50 тысяч зарядных станций, готовых пополнить батарею на 80% за полчаса. Другое — эксплуатировать e‑tron в России. Зарядка током мощностью 3,5 кВт от бытовой сети займет 27 часов. Если располагаете трехфазной сетью на 11 кВт и 380 В, справитесь за восемь-девять.

В остальном e‑tron не уступает в практичности тому же Q7: электрокроссовер короче на 150 мм, но колесная база меньше всего на 66 мм. Характер посадки во втором ряду едва ли не удачнее: оптимальная высота подушки сиденья, ровный пол, приличный запас пространства во всех направлениях и всевозможные удобства вроде четырехзонного климат-контроля и USB-слотов. Да и отделочные материалы на самом высоком уровне. Если говорить о передней части салона, e‑tron со своими «многоэтажными» тачскринами куда ближе к флагманскому седану Audi A8, чем к немолодому Q7.

С некоторых ракурсов e‑tron кажется компактным, но на деле близок габаритами к Audi Q7. Длина кроссовера — 4901 мм, ширина — 1935 мм, колесная база — почти 3 метра. Характерную заднюю оптику с перемычкой на пятой двери дизайнеры Audi называют UFO-line. Она не позволит спутать e‑tron ни с одним другим кроссовером Audi.
С некоторых ракурсов e‑tron кажется компактным, но на деле близок габаритами к Audi Q7. Длина кроссовера — 4901 мм, ширина — 1935 мм, колесная база — почти 3 метра. Характерную заднюю оптику с перемычкой на пятой двери дизайнеры Audi называют UFO-line. Она не позволит спутать e‑tron ни с одним другим кроссовером Audi.

Произойдет ли сколько-нибудь серьезное оживление на рынке электромобилей с появлением кроссовера Audi e‑tron, намеченным на конец этого года? Полагаю, нет. E‑tron нужен в первую очередь самой фирме Audi — для снижения среднего по модельному ряду расхода топлива. Равно как и I‑Pace — Ягуару.

Безусловно, спрос на автомобили с нулевым выбросом растет, но даже в таких электрифицированных странах, как Норвегия, Франция, Германия и Великобритания, люди выбирают что-то более приземленное: в топе европейских продаж числятся Renault Zoe (22 000 евро), BMW i3 (35 000 евро) и Nissan Leaf (30 000 евро).

Немцы навесят на e‑tron ценник около 80 000 евро, и годовые продажи в Европе вряд ли разменяют трехзначные значения. А вот смотреть за борьбой первых серийных электрических Ягуара и Audi будет чертовски весело. Если всё сложится и Audi e‑tron все-таки доедет до России, обязательно устроим им сравнительный тест.

ТАЙНА, КОТОРОЙ НЕТ

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Audi e-tron quattro: два электромотора и камеры вместо зеркал

Мы очень хотели показать вам технические иллюстрации: опубликовать «рентген» автомобиля, дать фрагменты батареи и архитектуру подвески, наглядно показать расположение электромоторов, но… Немцы так боятся утечки информации, что, несмотря на подписанное нами эмбарго, прислали скромный набор фотографий. (Мне и вовсе запретили фотографировать.) Поэтому публикуем лишь несколько технических фактов.

  • Батарея состоит из 36 модулей (каждый размером с обувную коробку) по 12 ячеек и расположена под полом пассажирской части салона. Длина батареи — 2,28 м, ширина — 1,63 м, высота составляет 34 см. Масса — около 700 кг (аналогичный аккумулятор Ягуара I‑Pace легче на полцентнера). От механических воздействий батарею защищает плоский алюминиевый лист толщиной 35 мм.
  • В движение e‑tron приводят два асинхронных двигателя, по одному на каждой оси. Система рекуперации задействует оба двигателя и обеспечивает до 30% запаса хода. Электроника подключает переднюю ось заранее — не просто реагируя на пробуксовки, а прогнозируя их.
  • Подвеска — пятирычажная и спереди, и сзади. Пневмобаллоны — базовое оснащение. В нормальном положении «пневмы» клиренс составляет 161 мм. При необходимости можно подняться на 64 мм или опуститься на 26 мм. Во время движения электроника для снижения аэродинамического сопротивления корректирует положение кузова в зависимости от скорости движения.

Audi наступает на пятки Ягуару и Тесле …но пока это имиджевая, а не реальная война

Фото: Audi

Новый кроссовер Audi: хайп и не только

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