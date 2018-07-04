Бензин дорожает? Ну и ладно: новому Ягуару он не нужен

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Jaguar I-Pace
Длина / ширина / высота / база 4682 / 1895 / 1585 / 2990 мм
До сих пор помню, какое впечатление на меня произвела Tesla Model S в далеком уже 2013 году. Впервые в жизни за рулем электромобиля я не косился с маниакальной частотой на запас хода, а сумасшедшая динамика стерла налет ущербности, характерный для многих электрокаров. Но как бы ни была хороша Tesla, ощущение собранной на коленке поделки не покидало, особенно применительно к сырому шасси. Что не помешало Тесле взорвать рынок электромобилей — конкурентов‑то, по сути, не было.
И вот появился Jaguar I‑Pace. Станет Илон Маск нервно грызть ногти?
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Основу композиции шасси составляет батарея в мощной алюминиевой раме: толщина металла достигает нескольких миллиметров. Вообще, по части алюминия I‑Pace — рекордсмен за всю историю марки: доля этого металла в кузове составляет 94%. Масса литий-ионной батареи — 650 кг. Она состоит из 36 модулей по 12 ячеек каждый. Гарантированный срок службы батареи — восемь лет.
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Передняя и задняя подвески установлены на мощных алюминиевых подрамниках, между которыми стоит рама с батареей. На каждой оси свой электродвигатель с высоким КПД (95%) и массой по 78 кг. В магнитах двигателей применены редкоземельные металлы. Передняя подвеска позаимствована у купе F‑Type, задняя — у кроссовера F‑Pace (доработана).
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Зарядный порт (как для обычной, так и для экспресс-зарядки) пристроили на переднем левом крыле.
Свобода творчества
Электромобиль с точки зрения компоновщика — рай, полная свобода творчества. Батарею из 432 ячеек спрятали в мощной алюминиевой раме, к которой «привязали» два подрамника с подвесками и электромоторами общей мощностью 400 л.с. «Электротележку» накрыли невероятной красоты кузовом с традиционными кошачьими изгибами. И с аэродинамикой полный порядок — коэффициент всего 0,29, что для машины с заявкой на «паркет» достойно.
При длине чуть за четыре с половиной метра колесная база растянулась на все три. Иными словами, колеса расставлены почти по углам. Королевского простора в заднем ряду, как ни странно, нет, а вот водителю любой комплекции — раздолье.
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Интерьер выполнен в корпоративном стиле, к эргономике и качеству материалов ноль целых ноль десятых вопросов. По новой традиции концерна центральная консоль украшена большими сенсорными дисплеями, но без физических клавиш не обошлось.
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Если высокий человек сядет «сам за собой», мéста для ног останется впритык. Запаса по высоте еще меньше: пассажир ростом под 190 см упирается головой в потолок.
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Предлагают сиденья двух типов: простые (с интегрированными подголовниками) и продвинутые — с расширенным ассортиментом регулировок (на фото). И у тех, и у других неплохой профиль, однако в обоих случаях подголовники слишком сильно наклонены вперед и не дают возможности откинуть голову.
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Трансмиссии как таковой, понятное дело, нет, потому нет и селектора — переключение отдано клавишам.
Электрическую сущность «джага» выдают лишь специфические приборы. По недавно сложившейся ягуаровской традиции центральная консоль представляет собой два больших тачскрина. Отпечатки пальцев на ней почти не остаются; часть функций все-таки оставили за настоящими кнопками и вращающимися ручками.
Батарея под полом практически не сказалась на салоне — но как I‑Pace едет с таким балластом? Ведь «кошка» получилась перекормленной — больше двух тонн живого веса, хотя кузов полностью алюминиевый. Это все батарея: 650 кг!
Предельное ускорение до первой сотни — это цветочки. Эластичность — вот где ягодки! Со своей способностью ускоряться с высоких скоростей I‑Pace вторгается на территорию гиперкаров. Главное — перейти в «динамический» режим, поскольку в «комфорте» педаль все же задемпфирована. Про «эко» лучше вообще забыть, разве только приспичит проехать рекордную дистанцию на одной «заправке».
Каков запас хода? Нет, ни о каких 480 километрах, заявленных производителем, речи нет, но триста при активной езде Jaguar проезжает легко. Я привез средний расход энергии 30,7 кВт·ч/100 км, что сопоставимо с 3,6 литра 95‑го на сотню в пересчете с московского тарифа на электроэнергию в бензин.
Останавливается Jaguar не так рьяно, как разгоняется, предельное замедление — на уровне массового хэтчбека. Но вот что удивительно — почти нет ступеньки в усилии педали, которая всегда было специфична не только для чистых «электричек», но и для гибридов. Разумеется, торможение сопровождается рекуперацией, в данном случае с двумя степенями интенсивности. При малом уровне I‑Pace почти не отличается от обычного автомобиля и легко идет накатом. А вот при «полной» рекуперации педаль тормоза можно вообще не трогать. Отпускаешь акселератор, и Jaguar тут же клюет носом с интенсивностью под 2 м/с². Привыкнуть к этому тяжело — и, чтобы не выглядеть новичком, не умеющим плавно тормозить, приходится ювелирно отпускать правую педаль.
Центр поворота
Ураганная динамика и не всегда адекватные тормоза присущи многим электрокарам, а вот отточенное шасси… Невероятно низкий центр тяжести и расставленные по углам колёса провоцируют забыть про экономию энергии и валить по извилистой дороге на всю «дыру». Усилитель порой чересчур старается наполнить баранку синтетической тяжестью, но это почти не мешает. I‑Pace с завидным проворством ныряет в поворот любого радиуса и даже слышать не желает о каких-то там сносах. В худшем случае он позволит себе занос, демонстрируя заднеприводные повадки, хотя в большинстве случаев «электрокошка» грациозно-нейтральна.
Съехав на грунт, я и вовсе раскрыл рот. Jaguar без тени смущения лезет в брод, а потом внаглую штурмует затяжной подъем крутизной 30%. Ухожу во внедорожный режим, выставляю скорость ассистента спуска и подъема и… Неужели электропаркетник сам поедет в гору? Очень быстро первоначальный скепсис сменился восторгом и полным доверием — I‑Pace упорно лезет к вершине, вовремя подтормаживая буксующие колеса, чтобы другие продолжали двигать машину вперед.
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I‑Pace способен преодолеть полуметровый брод в верхнем положении пневмоподвески.
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Jaguar без тени смущения лезет в брод, а потом внаглую штурмует затяжной подъем крутизной 30%.
К месту пришлась и опционная пневмоподвеска, увеличивающая клиренс с невыразительных 155 мм до вполне себе приличных 205 мм. И диагоналки Jaguar не боится. Дело не только в грамотной работе системы управления тягой, но и в невероятно жестком кузове. Когда I‑Pace повис на двух колесах, крышка багажника даже не подумала перекоситься в проеме, а про боковые двери и говорить нечего.
Будущее наступило?
«Зеленая» тема модна, прогрессивна и условно экологична. Но быстрый успех ей светит не ярче, чем лампочка Ильича. Если все пересядут на «электрички», пресловутый энергетический кризис, которым нас стабильно пугают в фильмах про недалекое будущее, тут же наступит. Ведь существующих электростанций явно не хватит на то, чтобы удовлетворить на порядок возросшую потребность в электроэнергии. Кстати, большинство из них работает на ненавистных углеводородах. Так что, пока Jaguar I‑Pace «всего лишь» лучший среди немногих себе подобных.
Российские цены неизвестны, а в Англии I‑Pace будет стоить от 60 тысяч фунтов стерлингов. По меркам электромобилей да еще с поправкой на премиум-класс — адекватно. Рассчитанный на 30 тысяч машин в год конвейер в Граце (Австрия), где будут собирать I‑Pace, вполне может заработать на полную катушку.
И тогда Tesla, недавно отправившая автомобиль в космос, сама рискует стать космическим мусором.
|Электромобиль на каждый день...
|но не на каждый карман
Фото автора и фирмы Jaguar
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