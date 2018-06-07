Jaguar I-Pace: никакого топлива, только электричество!

Первые впечатления от нового кроссовера Jaguar I-Pace. Третий паркетник в истории марки полностью электрический. Никаких бензиновых или даже дизельных версий не предвидится. И с точки зрения инженера новый I-Pace — чистый шедевр. А вот шедевр ли это на дороге?

Повод: новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Место действия: Португалия.

I-Pace самый «драйверский» электромобиль из всех, на которых я ездил. А их было немало.

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успехи компании Tesla многим не дают покоя, и все больше производителей выкатывают свои электрокары. Разродился и Ягуар, который лишь недавно представил свой первый в истории марки кроссовер. И вот, пожалуйста — I-Pace. Это уже третий паркетник в линейке. Но не простой, а электрический! Хотя своим силуэтом он скорее напоминает купе. Вот она, красота проектирования электромобиля — отсутствие традиционных агрегатов, часто задающих компоновку, развязывает руки инженерам. В итоге относительно компактный кроссовер обладает внушительной колесной базой в три метра. Колеса расставлены практически по углам. И если на задних рядах это не особо сказалось — запас пространства грандиозным не назовешь, то на ходовых возможностях минимальные свесы сказались самым положительным образом. Да, будущее наступило — мы говорим об отточенной управляемости у электромобиля.

Электрическую сущность Ягуара выдают лишь непривычные приборы виртуальной панели. Почти все функции отданы на откуп сенсорным экранам. Но и физическим кнопкам место все же нашлось.

При внушительной колесной базе задние места нельзя назвать образцом простора. Места для ног рослых пассажиров при посадке «за собой» впритык. Как и запаса воздуха над головой.



На пользу управляемости пошел и низкий центр тяжести. Батарея общим весом в 650 кг расположена по всей площади пола, очень низко. Емкость в 90 кВт.ч обеспечивает очень солидный запас хода в 480 км. В теории. На практике он, конечно, меньше, особенно если не стесняться давить на педаль газа… простите, акселератора. Но все равно можно легко проехать больше 300 км без подзарядки. Результат более чем достойный, а давить на педаль хочется. 400 электрических сил обеспечили Ай-Пэйсу не только впечатляющую динамику разгона в 5 секунд до первой сотни, но и совершенно сумасшедшую эластичность. Ведь прелесть электромотора в том, что крутящий момент у него постоянный!

В заявленные 650 литров объема багажника верится с трудом. Даже с учетом подполья и небольшого багажного отсека «под капотом». Проверим, когда машина попадет к нам в сравнительный тест.

I-Pace стал не только первым кроссовером на электротяге в истории Ягуара, но и первым кроссовером с пневмоподвеской и возможностью регулировки дорожного просвета. Передняя подвеска позаимствована у модели F-Type, задняя — переработанная от F-Pace. В стандартном положении клиренс Ай-Пэйся составил 155 мм, а в верхнем — 205, что для такого кроссовера весьма прилично. Сказалось ли это на проходимости? Еще как! Да и на гоночном треке, куда мы отправились во время теста, «электрокошка» оказалась очень проворной.

650-килограммовая батарея состоит из 36 модулей по 12 ячеек и пристроилась в полу в специальной раме. Энергоемкость 90 кВт*ч. Заявленный запас хода — 480 км.

Перспективы: завод в Граце, где будет производиться I-Pace, готов выпускать аж до 30 тысяч машин в год. Для электромобиля это очень много. Рассчитывать на какие-то грандиозные показатели продаж ягуаровцам не стоит, хотя потрепать нервы Тесле новый i-Pace имеет все шансы.

Подробности: ЗР № 07, 2018.