Электрический кроссовер Audi e-tron: первые изображения

Немцы продолжают дразнить публику тизерами своего первого полностью электрического кроссовера.

Компания опубликовала очередное изображение кроссовера. Правда, он упрятан под покрывалом. Но сквозь него проглядывают полностью светодиодные фары с необычными для моделей Audi дневными светодиодными огнями. Судя по обводам кузова, он сохранил все черты концепта e-tron quattro, который показали еще в 2015-м. Кроме того, машина полностью повторяет предсерийный прототип, представленный этой весной на автосалоне в Женеве.

Audi e-tron будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 360 л.с., то есть машина станет полноприводной. При этом с помощью специального режима мощность отдачи электрической силовой установки можно будет увеличить до 400 л.с. Разгон до 100 км/ч — менее 6 секунд, а максимальную скорость ограничат на отметке 200 км/ч. По предварительным данным, кроссовер получит блок литий-ионных батарей емкостью 95 киловатт-часов, которые позволяет ему проехать до 450 км на одной зарядке. От системы быстрой зарядки батареи можно будет пополнить на 80 процентов за полчаса.

Все подробности обещают раскрыть на презентации 17 сентября, которая пройдет в США.

Audi e-tron должны были показать еще летом. Но премьеру отложили из-за ареста главы компании.

Основным конкурентом Audi e-tron станет Mercedes-Benz EQC, который уже представлен.

Фото: Audi