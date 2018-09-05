Электрический Mercedes-Benz EQC: два мотора и 450 километров на зарядке

Компания показала электрокроссовер, который запустят в производство в середине 2019 года.

Полноприводный Mercedes EQC оснащен двумя электродвигателями, расположенными на передней и задней осях. Их суммарная мощность достигает 408 л.с. (300 кВт и 765 Нм), а расход энергии составляет 22,2 киловатт-часов на 100 км пути. До скорости 100 км/ч автомобиль будет разгоняться за 5 секунд. Между моторами, под днищем кроссовера, чтобы снизить центр тяжести, установлены литий-ионные батареи емкостью 80 киловатт-часов. В результате запас хода первого серийного электрокроссовера Mercedes-Benz достигает более 450 км.

За 40 минут батареи кроссовера могут зарядиться максимум на 80% даже при использовании двухфазной электрической сети. Заряжать EQC можно и от бытовой сети, для чего автомобиль оснащен встроенной зарядкой с водяным охлаждением, что значительно ускоряет процесс.

Для эффективного расхода энергии Mercedes-Benz EQC оснащен рядом программ. Например, предусмотрено несколько режимов вождения — Comfort, Eco, Max range, Sport. Также есть возможность создать собственный режим, запрограммировав его под названием Individual. Помимо этого кроссовер способен планировать маршруты с учетом расхода энергии и необходимой подзарядки в пригодных для этого местах, например на фирменных станциях Mercedes-Benz Wallbox.

О грандиозности проекта, предусматривающего создание модельного ряда электромобилей, куда войдут также авто компакт-класса и спорткар, говорят цифры: «Мы инвестируем более 10 млрд евро в расширение нашей модельной линейки и более 1 млрд евро в мировое производство батарей», — заявил председатель Daimler AG и генеральный директор Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше.

Сборку первого электрического кроссовера Mercedes-Benz наладит в Бремене, а батареи к нему будут поставляться с завода в Каменце. Первые электрокроссоверы Mersedes EQC поступят в продажу в середине 2019 года. Стоимость автомобиля пока не объявлена. Основным конкурентом EQC станет Tesla Model Х, стоимость которого в РФ составляет примерно 13 млн рублей.

Конкурентом Mercedes-Benz EQC станет и Audi e-tron, который представят позднее.

Электрический кроссовер появится и у Skoda. Но уже после 2020 года.

Фото: Daimler AG