Женева-2018: премьера накануне премьеры

Мы будем жить теперь по-новому — такой посыл звучал на предпремьерном показе новинок концерна VAG, который прошел накануне открытия Женевского автосалона.

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Традиционная Volkswagen Group Night — это, разумеется, не ночь, а вечер, предваряющий начало швейцарского мотор-шоу, когда немцы привлекают к себе внимание, кулуарно раскрывая карты до официальной премьеры. В портфеле Фольксвагена уютно разложены двенадцать брендов, и большинство из них связаны с легковыми автомобилями — комтранс и мотоциклы обычно выносятся за скобки. Стало быть, похвастаться всегда есть чем.

И немцы хвастаются — но так, что мне становится тоскливо. Почему? Да потому, что нам обещают совместную мобильность, автономные технологии и электрическое будущее. Электричество — ОК, с ним смириться проще: в конце концов, электромобили умеют быть интересными. Но вот как быть с остальным?

Презентацию немцы начали с представления пассажирского микроавтобуса, который станет основой сервиса MOIA. Автобус ездит на электрике и управляется автопилотом, хотя руль машине сохранили. По замыслу это Uber для совместного пользования, а по сути — маршрутка, работающая через приложение. Можно рассказывать о том, что в салоне, устланном ламинатом, установлены удобные кресла, есть USB-зарядки и раздается Wi-Fi, но все это разговоры в пользу бедных, которым важно добраться из пункта А в пункт Б с минимальными затратами и с соблюдением определенного комфорта. Маршрутка — и этим все сказано. Общественный транспорт. Зачем это показывают здесь, в Женеве?

Электробус с автопилотом от VW

Ровно за тем, что нам внедряют идею о том, что пустые места в автомобиле — это потребительский грех, отдающий помимо неэффективности еще и безнравственностью. О том, что водитель — лишнее звено в транспортной цепочке, свидетельствует и другая новинка под названием Volkswagen I.D. Vision: крупная и вполне эффектная машина без руля и педалей. Выглядит красный прототип внушительно не только снаружи, но и внутри: стильные кресла, деревянная отделка того места, где должна быть центральная панель, классный ковер с высоким ворсом на полу. Органов управления у автомобиля нет вообще, зато они есть у пассажиров (о водителе забудьте): это рот. Все команды отдаются живым человеческим голосом. Обещается голографический дисплей, но как он будет реализован — пока загадка. О технических особенностях можно и не говорить, достаточно лишь помнить, что запас хода может достигать 650 км. Этот показатель впечатляет.

Volkswagen I.D. Vision Volkswagen I.D. Vision

Audi А6 новогопоколения в электрическо-экологическую концепцию ночи никак не вписывался, посему на предпремьерную ночь притащили кроссовер e-tron, но спрятали его за стенкой с круглыми стеклами, об одно из которых я чуть лоб не разбил. Предупреждать надо, что иллюминаторы выпуклые! Кстати, живые e-tron можно было обнаружить и на улице: закамуфлированные машины катались по улицам Женевы. Жаль, сфоткать не успел!

Skoda показала прототип кроссовера, чуть более компактного, чем Karoq. Автомобиль под названием Vision Х яркого цвета (в свете софитов я так и не понял, желтого или зеленого) выглядел вполне традиционно, если не считать сугубо концепткаровского решения решетки радиатора, которая от радости светилась. Ну и салон был оформлен с оглядкой на шоу-сущность машины: с четырьмя отдельными ковшами-креслами, парой электрических лонгбордов в багажнике и креплением для квадрокоптера в нем же.

Skoda Vision Х Skoda Vision Х

А вот начинка у Vision X любопытная: это 1,5-литровый турбомотор, который может работать как на бензине, так и на метане. Привод полный, но без механической связи с силовым агрегатом: он реализован при помощи электромотора, установленного на задней оси.

Слава богу, полностью электрических Bentley пока не существует. Но частично — уже есть: речь идет о гибридной модификации Bentayga, которая также празднует премьеру в Женеве. Это четвертая модификация кроссовера: помимо изначальной версии с W12 уже продается машина с дизельным и бензиновым V8. Гибрид же будет 6-цилиндровым на основе 3,0-литрового турбомотора. Запас хода на батарейках составит порядка 50 км.

Суперический кар Italdesign Zerouno — не новость: купе отпремьерило год назад здесь же, в Женеве. Но теперь настала очередь открытой версии — и как раз ее можно было пощупать на «фольксвагеновской ночи». Выглядит машина впечатляюще, да и ездить должна не хуже — все-таки под непривычной оберткой скрывается начинка от Lamborghini Huracan. Поговаривают, цены будут начинаться от 1,8 млн долларов. Сущие пустяки!

Вся информация о новинках Женевского автосалона-2018 — в нашем спецпроекте, где вы найдете полный список всех премьер Женевы.



