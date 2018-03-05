Jaguar I-Pace: рассказываем обо всех секретах

Прототип флагманского ягуаровского кроссовера засветился еще в 2016 году. Тогда машина показалась настолько революционной, что все думали: до конвейера доберется сильно упрощенный автомобиль. Так это или нет, выяснилось на премьере серийного I-Pace.

Презентация новинки началась необычно: англичане напомнили гостям мероприятия о том, что ровно десять лет назад фирму Jaguar Land Rover приобрела компания Tata. Индийские владельцы обеспечили щедрые инвестиции, и некогда хиреющая компания начала возвращать крепкие позиции на рынке. Прекратились сокращения персонала — напротив, на работу приняли 24 000 человек. Вместо трех заводов в Англии теперь девять по всему миру и вот-вот будет построен десятый — в Словакии. Англичане теперь показывают по одной новой модели в полгода.

Jaguar I-Pace

Самая громкая премьера этого сезона — электрический I-Pace.

Почему электромобиль? Потому что это единственный сегмент, демонстрирующий быстрый подъем. Так, в прошлом году таких машин было продано 1,3 млн экземпляров — 37-процентный рост по отношению к 2016 году. И эта тенденция будет продолжаться. В общем, за электромобилями будущее. В России пока это не так заметно — из-за слаборазвитой сопутствующей инфраструктуры. А вот в западных странах число точек для зарядки электромобилей исчисляется уже десятками тысяч. Мировым лидером по этой части является Китай, на территории которого около 150 000 зарядных станций! Так что, главный потенциальный рынок сбыта очевиден.

Сдернул покрывало с новинки не абы кто, а Ян Каллум — главный дизайнер марки. По словам маэстро, I-Pace стал его самым любимым проектом, в работу над которым он вложил всю свою душу.

Автомобиль и впрямь удался. Дизайн почти не отличается от показанного концепта: короткий капот, большая кабина. Фары и решетка выполнены в узнаваемом ягуаровском стиле. А утапливаемые дверные ручки — как в родственном Range Rover Velar. Интересно, что на пятой двери нет дворника. Из-за выверенной аэродинамики заднее стекло якобы не пачкается. Но на этот счет меня терзают смутные сомнения.

Jaguar I-Pace

Кузов почти целиком из алюминия. Он прочный (жесткость на кручение — внушительные 36 000 Нм/град) и легкий. И все же снаряженная масса составляет солидные 2100 кг — слишком уж тяжела литий-ионная батарея емкостью 90 кВт*ч. Она состоит из 432 ячеек и лежит под полом. Такое решение не отнимает место у багажника и придает низкий центр масс. Заявленная дальность хода — 480 км. От стокиловаттной системы аккумулятор можно полностью зарядить за 40 минут. В России сетей с такими характеристиками не сыскать. Но даже при мощности 50 кВт зарядка займет полтора часа. Если «присосаться» к бытовой сети и оставить машину ночевать, то за 10 часов аккумулятор «заправится» на 80%.

В распоряжении I-Pace сразу два электромотора (один вращает передние колеса, другой — задние) собственной разработки. Англичане гордятся их малой массой — 78 кг, и высоким КПД, составляющим 95%. Суммарная мощность двигателей — 400 л.с., крутящий момент — 696 Нм. Этого хватает, чтобы катапультироваться до сотни за 4,8 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Рекуперационного торможения — два уровня: низкий и высокий. В последнем случае машина способна сама остановиться (уровень замедления 0,2g), если отпустить акселератор. Такой стиль вождения ягуаровцы называют Single pedal driving. Дескать, одной педали для большинства дорожных ситуаций будет вполне достаточно.

Jaguar I-Pace

Шасси I-Pace тоже выполнено из алюминия. Передняя подвеска двухрычажная, задняя — многорычажка. За доплату предложат пневмоподвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет. Если стандартный клиренс 135 мм, то при движении по бездорожью его можно довести до 185 мм. Надо загрузить в багажник тяжелый предмет? Тогда кузов в считаные секунды «приземляется» до 95 мм. Сам багажник, кстати, рассчитан на 656 л (почти 1500 л, если сложить второй ряд сидений). Спереди, под капотом, есть еще один отсек, вмещающий 27 л.

На фоне других Ягуаров интерьер выглядит пришельцем из будущего. Здесь сразу три цветных экрана (два на центральной консоли и один выполняет роль панели приборов). Оснащение и уровень отделки впечатляют. Но больше всего поразила система голосового контроля Alexa, способная поддерживать диалог. Когда я у нее спросил, на сколько километров пути хватит оставшегося заряда аккумулятора, она в ту же секунду ответила: «На двести двадцать. Чем могу еще помочь?» Словом, в дороге всегда будет с кем поговорить.

Первые владельцы смогут побеседовать с Алексой летом. До России же I-Pace доберется только осенью. В Jaguar заявляют, что уже собрано 350 предзаказов, и это при том, что машину живьем даже не видели. Комплектации и цены пока не раскрываются. Известно лишь, что базовая версия будет стоить около 5 млн рублей. Длительность гарантии составит три года или 100 000 км. А вот на батарею будет распространяться восьмилетняя гарантия. Так что, в своем электромобиле англичане уверены.

Фото: Юрий Тимкин и Jaguar