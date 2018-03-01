Jaguar I-Pace: первая электрическая «кошка». Ждем в России!

Компания Jaguar официально представила свою первую полностью электрическую модель — кроссовер I-Pace, публичная премьера которого состоится на следующей неделе на автосалоне в Женеве.

Jagaur I-Pace

Выбор сегмента SUV для первой полностью электрической серийной модели Jaguar Land Rover объясняется просто: на фоне стагнации и даже падения продаж в других сегментах машины класса SUV только прибавляют. И пока среди кроссоверов с обычными двигателями внутреннего сгорания царит жесткая конкурентная борьба, в сегменте электромобилей есть лишь одна модель — Tesla Model X.

Jaguar I-Pace EV400 (привыкайте, кстати, к новым индексам) получил два электромотора, по одному на каждую ось. Их суммарная мощность в 400 л.с. позволяет кроссоверу разогнаться до сотни всего за 4,8 секунды, правда, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

Jagaur I-Pace

Питание электромоторов осуществляется от блока литий-ионной батареи емкостью 90 киловатт-часов. По новому ездовому циклу WLTP ее запаса должно хватить на пробег до 480 километров. Зарядка от обычной бытовой сети займет около 10 часов, но при использовании 100-киловаттной станции быстрой зарядки уровень заряда батарей восстанавливается на 80% уже через 40 минут. При этом батарея оснащена блоком предварительной подготовки, ускоряющей процесс зарядки: как только кроссовер будет подключен к сети, она автоматически понизит или повысит температуру аккумуляторов.

Jagaur I-Pace

Несмотря на то, что весит Jaguar I-Pace больше двух тонн, он обещает азартную управляемость: в Jaguar говорят, что изначально создавали машину в качестве драйверской. У нее идеальная развесовка (50:50), а блок батарей, установленный максимально низко, обеспечивает снижение центра тяжести.

Подвеска схожа по конструкции с той, что установлена на F-Pace: спереди и сзади это многорычажка, но у I-Pace подвеска еще и пневматическая с тремя вариантами установки дорожного просвета.

Кроссовер имеет ярко выраженную купеобразную форму: на хот-хэтч он похож гораздо сильнее, чем на кроссовер. Британцы говорят, что старались придать автомобилю максимально аэродинамичный обтекаемый облик, вдохновляясь… суперкаром Jaguar C-X75! Естественно, машина получила массу ухищрений для снижения сопротивления воздуха, включая электронные заслонки в радиаторной решетке, которые открываются лишь тогда, когда батареям нужно охлаждение.

Салон «по последней моде» — минимум физических кнопок, на центральной консоли два экрана: верхний, отвечающий за мультимедиа, и нижний, заведующий вводом текста, климат-контролем и другими второстепенными функциями

Модель относится к классу среднеразмерных (ее длина 4682 мм), но в Jaguar утверждают, что из-за смещения салона вперед (двигателя же под капотом нет) пространство в салоне сопоставимо с машинами классом выше. Благодаря большой колесной базе (2990 мм) и отсутствию центрального тоннеля пространство для ног задних пассажиров составляет 890 мм и здесь вполне могут поместиться трое седоков. Да и багажник немаленький: его объем составляет 656 литров, а если сложить второй ряд сидений, увеличивается до 1453 литров.

У машины нет центрального тоннеля, а пространство для ног задних пассажиров составляет 890 мм. Но над головой из-за заваленной крыши места, конечно, мало

Интерьер похож на тот, что был показан на концепте, физических кнопок почти нет, кругом сенсоры, приборная панель, конечно же, виртуальная, но вот главную «фишку» — кнопку пуска двигателя на руле — убрали. Теперь она на центральном туннеле. В Jaguar разводят руками — безопасность превыше всего, не дай бог во время движения водитель нажмет на нее.

Электрический кроссовер получил новую информационно-развлекательную систему Touch Pro Duo, навигация умеет учитывать топографию маршрута и проводить его оценку на основе истории поездок. А еще Jaguar I-Pace будет получать обновления «по воздуху» через беспроводные сети (совсем как электромобили Tesla).

В основе Jaguar I-Pace — алюминиевый короб, внутри которого скрываются батареи

Ну и самое важное: в Jaguar не отказались от своих планов продавать I-Pace и на российском рынке. К отечественным дилерам он доедет осенью, но заказы начнут принимать уже летом. Цен и комплектаций пока нет, но, по идее, I-Pace должен будет стоить на 15–20% дороже самой крутой версии F-Pace. То есть его цена будет начинаться с отметки примерно в 5,5–6 млн рублей. Дорого? Но, в отличие от Tesla Model X, это будет официально проданный автомобиль с заводской гарантией и сервисом. И кстати, американский кроссовер еще дороже.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уже успел протестировать прототип Jaguar I-Pace.

Несмотря на всеобщее увлечение электромобилями, глава «Роснефти» Игорь Сечин считает их настоящей угрозой для экологии планеты.

Фото: Jaguar Land Rover