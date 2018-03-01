Jaguar I-Pace: первая электрическая «кошка». Ждем в России!

Выбор сегмента SUV для первой полностью электрической серийной модели Jaguar Land Rover объясняется просто: на фоне стагнации и даже падения продаж в других сегментах машины класса SUV только прибавляют. И пока среди кроссоверов с обычными двигателями внутреннего сгорания царит жесткая конкурентная борьба, в сегменте электромобилей есть лишь одна модель — Tesla Model X.
Jaguar I-Pace EV400 (привыкайте, кстати, к новым индексам) получил два электромотора, по одному на каждую ось. Их суммарная мощность в 400 л.с. позволяет кроссоверу разогнаться до сотни всего за 4,8 секунды, правда, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.
Питание электромоторов осуществляется от блока литий-ионной батареи емкостью 90 киловатт-часов. По новому ездовому циклу WLTP ее запаса должно хватить на пробег до 480 километров. Зарядка от обычной бытовой сети займет около 10 часов, но при использовании 100-киловаттной станции быстрой зарядки уровень заряда батарей восстанавливается на 80% уже через 40 минут. При этом батарея оснащена блоком предварительной подготовки, ускоряющей процесс зарядки: как только кроссовер будет подключен к сети, она автоматически понизит или повысит температуру аккумуляторов.
Несмотря на то, что весит Jaguar I-Pace больше двух тонн, он обещает азартную управляемость: в Jaguar говорят, что изначально создавали машину в качестве драйверской. У нее идеальная развесовка (50:50), а блок батарей, установленный максимально низко, обеспечивает снижение центра тяжести.
Подвеска схожа по конструкции с той, что установлена на F-Pace: спереди и сзади это многорычажка, но у I-Pace подвеска еще и пневматическая с тремя вариантами установки дорожного просвета.
Кроссовер имеет ярко выраженную купеобразную форму: на хот-хэтч он похож гораздо сильнее, чем на кроссовер. Британцы говорят, что старались придать автомобилю максимально аэродинамичный обтекаемый облик, вдохновляясь… суперкаром Jaguar C-X75! Естественно, машина получила массу ухищрений для снижения сопротивления воздуха, включая электронные заслонки в радиаторной решетке, которые открываются лишь тогда, когда батареям нужно охлаждение.
Модель относится к классу среднеразмерных (ее длина 4682 мм), но в Jaguar утверждают, что из-за смещения салона вперед (двигателя же под капотом нет) пространство в салоне сопоставимо с машинами классом выше. Благодаря большой колесной базе (2990 мм) и отсутствию центрального тоннеля пространство для ног задних пассажиров составляет 890 мм и здесь вполне могут поместиться трое седоков. Да и багажник немаленький: его объем составляет 656 литров, а если сложить второй ряд сидений, увеличивается до 1453 литров.
Интерьер похож на тот, что был показан на концепте, физических кнопок почти нет, кругом сенсоры, приборная панель, конечно же, виртуальная, но вот главную «фишку» — кнопку пуска двигателя на руле — убрали. Теперь она на центральном туннеле. В Jaguar разводят руками — безопасность превыше всего, не дай бог во время движения водитель нажмет на нее.
Электрический кроссовер получил новую информационно-развлекательную систему Touch Pro Duo, навигация умеет учитывать топографию маршрута и проводить его оценку на основе истории поездок. А еще Jaguar I-Pace будет получать обновления «по воздуху» через беспроводные сети (совсем как электромобили Tesla).
Ну и самое важное: в Jaguar не отказались от своих планов продавать I-Pace и на российском рынке. К отечественным дилерам он доедет осенью, но заказы начнут принимать уже летом. Цен и комплектаций пока нет, но, по идее, I-Pace должен будет стоить на 15–20% дороже самой крутой версии F-Pace. То есть его цена будет начинаться с отметки примерно в 5,5–6 млн рублей. Дорого? Но, в отличие от Tesla Model X, это будет официально проданный автомобиль с заводской гарантией и сервисом. И кстати, американский кроссовер еще дороже.
- Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уже успел протестировать прототип Jaguar I-Pace.
- Несмотря на всеобщее увлечение электромобилями, глава «Роснефти» Игорь Сечин считает их настоящей угрозой для экологии планеты.
Фото: Jaguar Land Rover
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