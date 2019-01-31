Россияне продолжают набирать автокредиты. Как отдавать будут?

Число выданных в 2018 году автокредитов практически достигло уровня докризисного 2014 года. Это одновременно радует и пугает. Люди уверенно продолжают приобретать автомобили, но не закончится ли это финансовым крахом?

По итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7% (в 2017 году — 723,8 тыс.). Справка составлена на основании информации 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей 2014 года, когда в кредит было куплено 823,4 тыс. легковых автомобилей.

Динамика выдачи автокредитов в 2014–2018 гг., тыс. ед.

Объем рынка новых легковых автомобилей в 2018 году увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1634,2 единицы. Сопоставление данных об автокредитах и динамике рынка говорит о том, что доля кредитных автомобилей в общих продажах стабильна.

Больше всего автомобилей в кредит покупают в Пермском крае, где их доля к объему рынка новых составляет 69,4%, в Башкирии (66,4%) и Челябинской области (63,1%).

Ссуды на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году. За 2018 год кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выдано на 45% больше в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.

Российский авторынок на подъеме уже второй год подряд, а снижение темпов роста во втором полугодии 2018 года аналитики объясняют тем, что сократились господдержка и льготное автокредитование. Несмотря на это, кредитование продолжает поддерживать продажи, активно развивается кредитование подержанных автомобилей.

Данных по автокредитным долгам пока нет, но в целом, согласно отчету Центробанка, в минувшем году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% и составили почти 15 трлн рублей, что стало рекордным с 2013 года, когда объем долгов вырос почти на 30% и достиг 9,7 трлн рублей.

ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 2018 году

Регионы Объем рынка в 2018 г., шт. Автокредиты Доля всех кредитных автомобилей к объему рынка новых, % 2018 г., шт. Изменение к 2017 г., % Москва 238 813 65 067 2,6 27,2 Московская область 136 256 48 780 —0,1 35,8 Санкт-Петербург 111 954 51 832 —6,3 46,3 Республика Татарстан 71 567 43 760 —11,3 61,1 Краснодарский край 62 125 28 050 2,6 45,2 Республика Башкортостан 58 860 39 065 —1,8 66,4 Самарская область 53 895 25 506 —6,8 47,3 Свердловская область 52 581 29 809 21,7 56,7 Челябинская область 43 537 27 464 8,4 63,1 Ростовская область 42 600 21 991 —5,6 51,6 Нижегородская область 39 060 23 116 —14,2 59,2 Пермский край 33 721 23 391 —6,2 69,4 Ханты-Мансийский автономный округ 30 292 13 980 18,5 46,2 Ставропольский край 29 082 13 833 12,1 47,6 Воронежская область 27 882 14 876 7,3 53,4

Цены на автомобили начали расти еще в конце прошлого года. В этом практически каждый автопроизводитель счел своим долгом заново переписать ценники, и, видимо, сделает это еще не раз. Ну а что в связи с этим собираются делать покупатели, будут покупать или продолжат копить на машину получше? Это стало темой одного из последних опросов ни сайте.

Как заплатить меньше, покупая машину у официального дилера — секретами «мастерства» делится наш автор.

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