Россияне продолжают набирать автокредиты. Как отдавать будут?

По итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7% (в 2017 году — 723,8 тыс.). Справка составлена на основании информации 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей 2014 года, когда в кредит было куплено 823,4 тыс. легковых автомобилей.
Динамика выдачи автокредитов в 2014–2018 гг., тыс. ед.
Объем рынка новых легковых автомобилей в 2018 году увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1634,2 единицы. Сопоставление данных об автокредитах и динамике рынка говорит о том, что доля кредитных автомобилей в общих продажах стабильна.
Больше всего автомобилей в кредит покупают в Пермском крае, где их доля к объему рынка новых составляет 69,4%, в Башкирии (66,4%) и Челябинской области (63,1%).
Ссуды на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году. За 2018 год кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выдано на 45% больше в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.
Российский авторынок на подъеме уже второй год подряд, а снижение темпов роста во втором полугодии 2018 года аналитики объясняют тем, что сократились господдержка и льготное автокредитование. Несмотря на это, кредитование продолжает поддерживать продажи, активно развивается кредитование подержанных автомобилей.
Данных по автокредитным долгам пока нет, но в целом, согласно отчету Центробанка, в минувшем году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% и составили почти 15 трлн рублей, что стало рекордным с 2013 года, когда объем долгов вырос почти на 30% и достиг 9,7 трлн рублей.
ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 2018 году
|
Регионы
|
Объем рынка в 2018 г., шт.
|
Автокредиты
|
Доля всех кредитных автомобилей
к объему рынка новых, %
|
|
2018 г., шт.
|
Изменение к 2017 г., %
|
Москва
|
238 813
|
65 067
|
2,6
|
27,2
|
Московская область
|
136 256
|
48 780
|
—0,1
|
35,8
|
Санкт-Петербург
|
111 954
|
51 832
|
—6,3
|
46,3
|
Республика Татарстан
|
71 567
|
43 760
|
—11,3
|
61,1
|
Краснодарский край
|
62 125
|
28 050
|
2,6
|
45,2
|
Республика Башкортостан
|
58 860
|
39 065
|
—1,8
|
66,4
|
Самарская область
|
53 895
|
25 506
|
—6,8
|
47,3
|
Свердловская область
|
52 581
|
29 809
|
21,7
|
56,7
|
Челябинская область
|
43 537
|
27 464
|
8,4
|
63,1
|
Ростовская область
|
42 600
|
21 991
|
—5,6
|
51,6
|
Нижегородская область
|
39 060
|
23 116
|
—14,2
|
59,2
|
Пермский край
|
33 721
|
23 391
|
—6,2
|
69,4
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
30 292
|
13 980
|
18,5
|
46,2
|
Ставропольский край
|
29 082
|
13 833
|
12,1
|
47,6
|
Воронежская область
|
27 882
|
14 876
|
7,3
|
53,4
- Цены на автомобили начали расти еще в конце прошлого года. В этом практически каждый автопроизводитель счел своим долгом заново переписать ценники, и, видимо, сделает это еще не раз. Ну а что в связи с этим собираются делать покупатели, будут покупать или продолжат копить на машину получше? Это стало темой одного из последних опросов ни сайте.
- Как заплатить меньше, покупая машину у официального дилера — секретами «мастерства» делится наш автор.
Фото: depositphotos.сom
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