Покупаем автомобиль или продолжаем копить? Опрос ЗР

Цены на автомобили начали расти еще в конце прошлого года, но в этом, после повышения ставки НДС, практически каждый автопроизводитель счел своим долгом заново переписать ценники. Ну а что в связи с этим собираются делать покупатели? Их планами мы и решили поинтересоваться, проведя опрос на сайте. Полученные результаты вселяют надежду.

В январе автопроизводители начали дружно поднимать цены на свою продукцию. По разным оценкам, подорожание уже составило около 5%, а в качестве причин пересмотра прайс-листов указываются не только инфляция и слабый рубль, но и рост ставки НДС.

Экспертов заинтересовало, как в этой ситуации чувствуют себя потенциальные покупатели, не отпугнул ли их январский рост цен от похода в автосалон? Сайт «За рулем» и специалисты аналитического агентства «Автостат» с 18 по 21 января 2019 года провели на эту тему опрос, в котором приняло участие более 2,8 тыс. человек.

Как показывают его итоги, свыше половины (55,4%) респондентов не планируют покупку нового автомобиля в 2019 году. При этом каждый шестой (16,8%) опрошенный решил отложить ее, чтобы подкопить для этого денег. А вот каждый восьмой (12,1%) поступил наоборот — уже купил машину, не дожидаясь январского подорожания.

Интересно, что более 15% участников нашего опроса не будут менять свои планы. Причем 5,8% респондентов настроены решительно, собираясь купить новую машину, как и планировали ранее. Остальные же скорректировали намерения: 7,4% обратят внимание на автомобили с пробегом, а 2,5% все-таки купят новую машину, но в более дешевой комплектации.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»

— Понятно, что подавляющему большинству населения нашей страны сейчас вовсе не до покупки автомобиля — решить бы более насущные проблемы. За остальных можно только порадоваться, особенно за те 12%, которые, по данным нашего опроса, купили автомобили еще по «старым» ценам. Если возможности позволяют, это здорово, можно даже сэкономить!

Меня же радует еще и то, что люди все-таки планируют покупку автомобиля. Да, одни решили отложить ее, чтобы подкопить денег; другие — переключатся на б/у машины; третьи — купят автомобиль подешевле… Но главное — они собираются совершить покупку! А это вселяет надежду, что и рынок в нынешнем году должен быть стабилен.

И вот еще что. Мне часто приходится отвечать на вопрос: «Когда выгоднее покупать автомобиль?». Во многих случаях я отвечаю: если есть желание, а главное — возможность, покупайте сейчас! Поэтому в новом году хочется пожелать покупателям, как в одном известном фильме, чтобы их желания совпадали с возможностями.

Согласно прогнозу на этот год, который сделал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, рост рынка ожидается начиная со второго квартала, а всего в 2019 году надеются продать 1,87 млн автомобилей, или плюс 3,6% к прошлому году.

Результаты других наших опросов можно посмотреть по ссылке.



Фото: depositphotos.com и «Автостат»

Инфографика: «Автостат»