Chevrolet Niva резко подорожала

После того как машина стала выпускаться с новым оборудованием, GM-АВТОВАЗ поднял цены на все комплектации внедорожника.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

В декабре прошлого года СП «GM-АВТОВАЗ» получило новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою единственную модель — Chevrolet Niva. Фактически автомобиль стали оснащать оборудованием, которое необходимо в соответствии с действующим законодательством.

Все версии оснащаются теперь ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на заводе говорят о том, что улучшили шумоизоляцию салона. Это, а также повышение НДС с нового года не могло не сказаться на стоимости внедорожника: самая дешевая версия подорожала на 41 тыс., до 680 тыс. рублей. Топовая же комплектация прибавила 23,5 тысячи и стоит 799 тыс. рублей.

Комплектация

Цена машины 2019 г., руб.

Подорожание, руб.

L

680 000

+41 000

LC

729 000

+47 000

LE

764 000

+37 000

GLC

799 000

+23 500

В прошлом году продажи Chevrolet Niva на российском рынке упали на 6,3%, до 29 235 автомобилей. Тем не менее внедорожник по-прежнему входит в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране. По неофициальным данным, планы на 2019 год у GM-АВТОВАЗа еще скромнее — будет выпущено около 20 тыс. автомобилей.

Фото: GM-АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Chevrolet Niva (14)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Много!

Недостатки:

Двигателю не хватает не столько кобыл,сколько момента.

Комментарий:

Были 2003,2010 и сейчас 2017-го года выпуска. По её возможностям,характеристикам и стоимости владения,конкурентов даже близко нет.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые