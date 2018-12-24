Chevrolet Niva резко подорожала

В декабре прошлого года СП «GM-АВТОВАЗ» получило новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою единственную модель — Chevrolet Niva. Фактически автомобиль стали оснащать оборудованием, которое необходимо в соответствии с действующим законодательством.
Все версии оснащаются теперь ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на заводе говорят о том, что улучшили шумоизоляцию салона. Это, а также повышение НДС с нового года не могло не сказаться на стоимости внедорожника: самая дешевая версия подорожала на 41 тыс., до 680 тыс. рублей. Топовая же комплектация прибавила 23,5 тысячи и стоит 799 тыс. рублей.
|
Комплектация
|
Цена машины 2019 г., руб.
|
Подорожание, руб.
|
L
|
680 000
|
+41 000
|
LC
|
729 000
|
+47 000
|
LE
|
764 000
|
+37 000
|
GLC
|
799 000
|
+23 500
В прошлом году продажи Chevrolet Niva на российском рынке упали на 6,3%, до 29 235 автомобилей. Тем не менее внедорожник по-прежнему входит в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране. По неофициальным данным, планы на 2019 год у GM-АВТОВАЗа еще скромнее — будет выпущено около 20 тыс. автомобилей.
- Завод уже начал отгрузку автомобилей с новым оснащением дилерам.
- Какие еще изменения ждут Chevrolet Niva, можно узнать из этой статьи «За рулем».
- В парке ЗР тоже есть Chevrolet Niva. Отчет о том, как она справляется со своими задачами, читайте здесь.
Фото: GM-АВТОВАЗ
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