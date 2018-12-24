Chevrolet Niva резко подорожала

После того как машина стала выпускаться с новым оборудованием, GM-АВТОВАЗ поднял цены на все комплектации внедорожника.

В декабре прошлого года СП «GM-АВТОВАЗ» получило новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою единственную модель — Chevrolet Niva. Фактически автомобиль стали оснащать оборудованием, которое необходимо в соответствии с действующим законодательством.

Все версии оснащаются теперь ABS, одной подушкой безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на заводе говорят о том, что улучшили шумоизоляцию салона. Это, а также повышение НДС с нового года не могло не сказаться на стоимости внедорожника: самая дешевая версия подорожала на 41 тыс., до 680 тыс. рублей. Топовая же комплектация прибавила 23,5 тысячи и стоит 799 тыс. рублей.

Комплектация Цена машины 2019 г., руб. Подорожание, руб. L 680 000 +41 000 LC 729 000 +47 000 LE 764 000 +37 000 GLC 799 000 +23 500

В прошлом году продажи Chevrolet Niva на российском рынке упали на 6,3%, до 29 235 автомобилей. Тем не менее внедорожник по-прежнему входит в топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране. По неофициальным данным, планы на 2019 год у GM-АВТОВАЗа еще скромнее — будет выпущено около 20 тыс. автомобилей.

Завод уже начал отгрузку автомобилей с новым оснащением дилерам.

Какие еще изменения ждут Chevrolet Niva, можно узнать из этой статьи «За рулем».

В парке ЗР тоже есть Chevrolet Niva. Отчет о том, как она справляется со своими задачами, читайте здесь.

Фото: GM-АВТОВАЗ