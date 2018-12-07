Chevrolet Niva передумали снимать с производства

Внедорожник останется на конвейере до 2021 года, а его базовая комплектация станет богаче, но дороже.

О том, что Chevrolet Niva будет выпускаться еще два года, говорит новое Одобрение типа транспортного средства, опубликованное в открытой базе Росстандарта. Оно будет действовать до 20 декабря 2021 года.

Напомним, что не так давно появились слухи о прекращении производства внедорожника, который практически без изменений выпускается с 2004 года. Теперь же их можно назвать беспочвенными. В то же время следует ожидать скорого обновления Chevrolet Niva. Согласно опубликованному ОТТС, базовую комплектацию машины дооснастят подушкой безопасности водителя, системой ABS, а также модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Стартовая цена внедорожника при этом увеличится, что может негативно сказаться на продажах. Даже без резких скачков цен спрос на него в этом году упал на 7%, тогда как рынок вырос на 10,1%.

Концепт Chevrolet Niva второго поколения, представленный в 2014 году

Для роста продаж автомобилю необходимо не просто обновление, а выход нового поколения. Но ждать Chevrolet Niva второго поколения пока не стоит, так как работы по его созданию были заморожены.

Фото: GM-АВТОВАЗ