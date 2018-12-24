Новая Шевроле Нива не станет кроссовером!

Отвечу сразу — новая Шевроле Нива не за горами. Но обо всем по порядку.
Чуть больше года назад коллега из авторитетного автомобильного издания предрекал чуть ли не крах совместного предприятия. Цитирую:
«Одобрение типа транспортного средства на нынешнюю Ниву закончит свое действие 20 декабря 2018 года. Продлевать этот сертификат в очередной раз, как бы убедительно ни звучали просьбы со стороны правительства Самарской области, Минпромторг, скорее всего, не будет. Начнутся скучные процедуры банкротства, разборки с долгами…»
На деле все было не так плачевно — оставалось дождаться официального документа.
Как обычно, слухи о кончине предприятия и автомобиля оказались сильно преувеличенными. Выдержка из релиза от 18 декабря 2018 года:
«С 21 декабря 2018 г. вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Chevrolet NIVA. В соответствии с техническим регламентом все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Производство автомобилей нового образца начнется в январе 2019 года». Это означает, что Шевроле Ниву будут выпускать, как минимум, еще три года (стандартный срок действия ОТТС). Автомобиль получит ряд мелких изменений, в числе которых новая шумо- и виброизоляция, блок освещения салона, совмещенный с кнопками системы ЭРА-ГЛОНАСС, разъем USB в облицовке туннеля между передними сиденьями, охлаждаемый перчаточный ящик, покрышки Cordiant All Terrain размерности 215/65 R16 для внедорожных версий».
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Без этого теперь нельзя — между передними сиденьями нынешней Нивы появился разъем USB.
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Еще одно мелкое новшество актуальной модели: перчаточный ящик на модификациях с кондиционером стал охлаждаемым.
Отмечу, выполнение актуального технического регламента приведет к росту цен, который затронет и наиболее популярные базовые комплектации Шевроле Нивы. Понимает ли руководство совместного предприятия, что потенциал автомобиля выбран и подорожание уж точно не приведет к повышению спроса на полноприводник с 17-летней историей? Безусловно! Грядет модернизация автомобиля.
Послушаем генерального директора ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальда Рытвински:
«Ближайшие два года Шевроле Ниву не ждут радикальные изменения, зато потом появится новинка. Мы понимаем необходимость перемен, которые должны затронуть и внешний вид, и, конечно, двигатель. При этом автомобиль останется компактным внедорожником. Сохранится солидный дорожный просвет и хорошие параметры геометрической проходимости, продольное расположение мотора, постоянный полный привод. К старым наработкам мы возвращаться не собираемся (речь о прототипе, представленном в 2014 году, и строительстве нового завода. — Прим. авт.). Вместо потерпевшего неудачу масштабного проекта выбран путь step by step. Так больше шансов на успех. Сборка автомобиля будет производиться на имеющихся мощностях, поскольку существенного наращивания объемов производства не планируем. Поставщиком кузовов и механических узлов останется АВТОВАЗ».
Что это означает? Прежде всего — прежний финансово емкий проект новой Нивы закрыт окончательно. Броский дизайн прототипа 2014 года и интересные технические решения оказались условиями необходимыми, но не достаточными. Главная беда той разработки — она не была поддержана технологическими возможностями существующего производства. Как следствие, многочисленные проблемы нарастали снежным комом, и перспективный автомобиль стал их жертвой.
Сейчас ситуация иная. Нужно предложить покупателям новый, но недорогой полноприводник для российских дорог. Это возможно при экономных тратах на разработку и высокой локализации производства. То есть обновленная Шевроле Нива, как и нынешняя, должна состоять, в основном, из российских комплектующих. Альянс с АВТОВАЗом как с поставщиком машинокомплектов неизбежен. С учетом экономической целесообразности возможностей обоих заводов и при правильной трактовке слов господина Рытвински алгоритм постановки на конвейер обновленной Шевроле Нивы выглядит следующим образом. Через два года появится модернизированный кузов (глубокий рестайлинг плюс доработки платформы с прицелом на изменения в механике) и, почти со стопроцентной вероятностью, свежий интерьер. Джи Эм займется инжинирингом, а штамповка деталей и сварка кузовов останутся за АВТОВАЗом.
Фаза два — замена изрядно пожившего мотора ВАЗ-2123 на новый. Выбор невелик. По финансовым причинам и в силу сложных отношений между альянсами не делаем ставку на освоенные ВАЗом агрегаты Рено-Ниссан — приоритет за отечественной разработкой. А здесь пока единственный очевидный вариант — шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. Он проектировался под поперечную установку, но допускает и продольное расположение в моторном отсеке. Мотор развивает максимальный крутящей момент 170 Нм при 3700 об/мин, что не превышает «потолок» нынешней полноприводной трансмиссии Нивы по крутящему моменту, равный 180 Нм. Напомню, что самое уязвимое звено в цепочке от двигателя до колес — не приводные валы, редукторы и «раздатка», а коробка передач. Другой отечественной (читай — недорогой) механической коробки под продольную установку у совместного предприятия нет. Вот и приходится ориентироваться на ее возможности.
Получается, полет конструкторской мысли стал заложником имеющихся производственных мощностей? Совершенно верно! Но даже эволюционным путем, применяя имеющиеся агрегаты, основательно обновить Шевроле Ниву вполне реально.
С учетом того, что поколения у внедорожников сменяются куда реже, чем у легковых автомобилей, есть шанс дождаться выпуска миллионной Нивы. В лучшие годы совместное предприятие выпускало около 60 тысяч Нив в год, сейчас — чуть за 30 тысяч. Если обновленный автомобиль подхлестнет продажи, то мы увидим юбилейную Шевроле Ниву намного раньше, чем через десять лет.
Шевроле Нива в цифрах
С сентября 2002 по ноябрь 2018 года с конвейера совместного предприятия сошло 700 тысяч автомобилей Шевроле Нива. Из них 650 тысяч (а это 90%) полноприводников продано в России. Примечательно, что машина, первоначально рассчитанная на 90 000 километров пробега, оказалась долгожителем. Сейчас на производстве за ориентир взяли цифру 150 000 километров пробега. Но и она кажется заниженной, поскольку 580 тысяч внедорожников из тех, что выпущены за 17 лет, все еще в эксплуатации!
Фото: Вадим Крючков и Chevrolet
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