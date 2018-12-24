Новая Шевроле Нива не станет кроссовером!

В ноябре 2018 года с конвейера совместного предприятия GМ-AVTOVAZ сошел 700-тысячный автомобиль. Дождемся ли миллионного? А главный вопрос — это будет все та же модель или более современный полноприводник? ЗР знает ответ!

Отвечу сразу — новая Шевроле Нива не за горами. Но обо всем по порядку.

Чуть больше года назад коллега из авторитетного автомобильного издания предрекал чуть ли не крах совместного предприятия. Цитирую:

«Одобрение типа транспортного средства на нынешнюю Ниву закончит свое действие 20 декабря 2018 года. Продлевать этот сертификат в очередной раз, как бы убедительно ни звучали просьбы со стороны правительства Самарской области, ­Минпромторг, скорее всего, не будет. Начнутся скучные процедуры банкротства, разборки с долгами…»

На деле все было не так плачевно — оставалось дождаться официального документа.

Как обычно, слухи о кончине предприятия и автомобиля оказались сильно преувеличенными. Выдержка из релиза от 18 декабря 2018 года:

«С 21 декабря 2018 г. вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Chevrolet NIVA . В соответствии с техническим регламентом все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов ( ABS ), подушкой безопасности водителя и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Производство автомобилей нового образца начнется в январе 2019 года». Это означает, что Шевроле Ниву будут выпускать, как минимум, еще три года (стандартный срок действия ОТТС). Автомобиль получит ряд мелких изменений, в числе которых новая шумо- и виброизоляция, блок освещения салона, совмещенный с кнопками системы ЭРА-ГЛОНАСС, разъем USB в облицовке туннеля между передними сиденьями , охлаждаемый перчаточный ящик, покрышки Cordiant All Terrain размерности 215 / 6 5 R16 для внедорожных версий».

Без этого теперь нельзя — между передними сиденьями нынешней Нивы появился разъем USB. Еще одно мелкое новшество актуальной модели: перчаточный ящик на модификациях с кондиционером стал охлаждаемым.

Отмечу, выполнение актуального технического регламента приведет к росту цен, который затронет и наиболее популярные базовые комплектации Шевроле Нивы. Понимает ли руководство совместного предприятия, что потенциал автомобиля выбран и подорожание уж точно не приведет к повышению спроса на полноприводник с 17-летней историей? Безусловно! Грядет модернизация автомобиля.

Послушаем генерального директора ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальда Рытвински:

Шеф «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальд Рытвински восхищен людьми, создавшими Ниву, и обещает, что новый автомобиль останется внедорожником.

«Ближайшие два года Шевроле Ниву не ждут радикальные изменения, зато потом появится новинка. Мы понимаем необходимость перемен, которые должны затронуть и внешний вид, и, конечно, двигатель. При этом автомобиль останется компактным внедорожником. Сохранится солидный дорожный просвет и хорошие параметры геометрической проходимости, продольное расположение мотора, постоянный полный привод. К старым наработкам мы возвращаться не собираемся (речь о прототипе, представленном в 2014 году, и строительстве нового завода. — Прим. авт.). Вместо потерпевшего неудачу масштабного проекта выбран путь step by step . Так больше шансов на успех. Сборка автомобиля будет производиться на имеющихся мощностях, поскольку существенного наращивания объемов производства не планируем. Поставщиком кузовов и механических узлов останется АВТОВАЗ».

Что это означает? Прежде всего — прежний финансово емкий проект новой Нивы закрыт окончательно. Броский дизайн прототипа 2014 года и интересные технические решения оказались условиями необходимыми, но не достаточными. Главная беда той разработки — она не была поддержана технологическими возможностями существующего производства. Как следствие, многочисленные проблемы нарастали снежным комом, и перспективный автомобиль стал их жертвой.

Сборочное производство СП «Джи Эм-АВТОВАЗ» год назад модернизировано. Здесь сходит с конвейера нынешняя Шевроле Нива, здесь же будут делать и новую.

Сейчас ситуация иная. Нужно предложить покупателям новый, но недорогой полноприводник для российских дорог. Это возможно при экономных тратах на разработку и высокой локализации производства. То есть обновленная Шевроле Нива, как и нынешняя, должна состоять, в основном, из российских комплектующих. Альянс с АВТОВАЗом как с поставщиком машинокомплектов неизбежен. С учетом экономической целесообразности возможностей обоих заводов и при правильной трактовке слов господина Рытвински алгоритм постановки на конвейер обновленной Шевроле Нивы выглядит следующим образом. Через два года появится модернизированный кузов (глубокий рестайлинг плюс доработки платформы с прицелом на изменения в механике) и, почти со стопроцентной вероятностью, свежий интерьер. Джи Эм займется инжинирингом, а штамповка деталей и сварка кузовов останутся за АВТОВАЗом.

Наиболее вероятный кандидат под капот новой Нивы — двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра.

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Фаза два — замена изрядно пожившего мотора ВАЗ-2123 на новый. Выбор невелик. По финансовым причинам и в силу сложных отношений между альянсами не делаем ставку на освоенные ВАЗом агрегаты Рено-Ниссан — приоритет за отечественной разработкой. А здесь пока единственный очевидный вариант — шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. Он проектировался под поперечную установку, но допускает и продольное расположение в моторном отсеке. Мотор развивает максимальный крутящей момент 170 Нм при 3700 об/мин, что не превышает «потолок» нынешней полноприводной трансмиссии Нивы по крутящему моменту, равный 180 Нм. Напомню, что самое уязвимое звено в цепочке от двигателя до колес — не приводные валы, редукторы и «раздатка», а коробка передач. Другой отечественной (читай — недорогой) механической коробки под продольную установку у совместного предприятия нет. Вот и приходится ориентироваться на ее возможности.

Получается, полет конструкторской мысли стал заложником имеющихся производственных мощностей? Совершенно верно! Но даже эволюционным путем, применяя имеющиеся агрегаты, основательно обновить Шевроле Ниву вполне реально.

С учетом того, что поколения у внедорожников сменяются куда реже, чем у легковых автомобилей, есть шанс дождаться выпуска миллионной Нивы. В лучшие годы совместное предприятие выпускало около 60 тысяч Нив в год, сейчас — чуть за 30 тысяч. Если обновленный автомобиль подхлестнет продажи, то мы увидим юбилейную Шевроле Ниву намного раньше, чем через десять лет.

Шевроле Нива в цифрах

Chevrolet Niva

С сентября 2002 по ноябрь 2018 года с конвейера совместного предприятия сошло 700 тысяч автомобилей Шевроле Нива. Из них 650 тысяч (а это 90%) полноприводников продано в России. Примечательно, что машина, первоначально рассчитанная на 90 000 километров пробега, оказалась долгожителем. Сейчас на производстве за ориентир взяли цифру 150 000 километров пробега. Но и она кажется заниженной, поскольку 580 тысяч внедорожников из тех, что выпущены за 17 лет, все еще в эксплуатации!

Фото: Вадим Крючков и Chevrolet