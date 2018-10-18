«За рулем» знает ответ на вопрос, какой из сравнительно недорогих, но полноценных внедорожников лучше в тех или иных условиях эксплуатации.

Выскажу вначале крамольную мысль. А вам, вообще говоря, нужен довольно серьезный «проходимец»? Вы готовы расплачиваться за повышенную проходимость высоким расходом топлива, шумностью, более низкой крейсерской скоростью, меньшей надежностью и прочими недостатками? Если готовы — вперед! Мы покажем вам, как правильным выбором одного из трех автомобилей нивелировать недостатки и подчеркнуть преимущества внедорожника.

Плачу за имидж

Не всегда внедорожники приобретают ради их внедорожных качеств. За что в таком случае платит покупатель? Зачастую за имидж эдакого мачо, которому неохота пригибаться, усаживаясь в хэтчбек или седан. Конечно, при этом он будет королем в зимних засыпанных снегом дворах и не застрянет на размокшей после дождя грунтовке. Но если смотреть только с точки зрения имиджа, то можно сказать сразу, что предпочтительнее всего будет выглядеть Патриот, ведь эта машина самая громоздкая и брутальная из всей троицы.

В девичестве Нива, а ныне Лада 4х4, рожденная в 70-х годах прошлого века, смотрится несколько устаревшей.

Шевроле Нива с виду немногим современнее своей прародительницы Лады 4х4. УАЗ Патриот самый большой, самый высокий. Ну а сколько придется за все это пиршество заплатить?



Цена

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Самая простая трехдверная Лада 4х4 стоит от 499 000 рублей. Пятидверка, или удлиненная версия Лады 4х4, — от 542 000 рублей. Цены на Шевроле Ниву начинаются от 628 000 рублей. Стать владельцем Патриота можно, заплатив не менее 731 000 рублей. Очевидно, что начальные комплектации всех автомобилей будут простыми по оборудованию, комфорту, безопасности. К примеру, кондиционер для Лады 4х4 станет доступен только в высшей комплектации Luxe за 538 000 руб. Шниве кондиционер положен начиная с версии LC за 660 000 руб., а для Патриота — в комплектации Оптимум за 830 000 руб. Электрообогревы передних сидений можно получить за 515 000 рублей для Лады в комплектации Luxe, либо выложив 757 000 руб. за Шевроле Ниву GLC. Патриот с электрообогревом сидений обойдется в 949 000 рублей (версия Престиж). Отдельно доукомплектовать автомобили ни кондиционером, ни обогревом нельзя. Все комплектации — фиксированные.

У многих модных импортных кроссоверов начальные комплектации моноприводные. Все рассматриваемые нами модели уже в базе укомплектованы системой полного привода. И такие же системы полного привода устанавливаются на самые дорогие версии автомобилей. Никакой дискриминации по проходимости в зависимости от цены нет. Стоимость влияет только на количество опций и комфорт.

Надежность

С этой точки зрения Lada 4x4 и Chevrolet Niva достаточно близки. На это повлияло еще и то, что, с одной стороны, Шнива создана в результате глубокой модернизации обычной Нивы, а потом началась обратная унификация. Многие узлы и технические решения уже от «иномарки» стали применять на Ладе 4х4. В целом, надежность этих машин считается средней, особенно с учетом тех жестких условий эксплуатации, в которые зачастую загоняют их владельцы.

Маломощный мотор, устанавливаемый на Ладу и Шевроле Ниву, не обеспечивает достойную динамику разгона, которая позволяла бы машинам держаться в потоке. Двигатель приходится «крутить», что негативно сказывается на его ресурсе.

УАЗ Patriot — конструкция совсем из другого мира. История модели тянется от первых в стране легковых полноприводных автомобилей. Основным заказчиком более полувека считалась армия, а потому машина должна была быть довольно крупной, вместительной, а ремонтироваться «на коленке». Конечно, сейчас машина далеко ушла по комфорту и мощности от «командирского» «уазика». Некоторые узлы стали совсем другими, но вот их надежность по-прежнему хромает. Мало того, добавленные системы комфорта вкупе с прочими опциями тоже порой работают не безупречно. Так что самый низкий из троицы рейтинг надежности, к сожалению, у Патриота.

Вместительность и грузоподъемность

Тут безоговорочным лидером является УАЗ Patriot. Емкость багажного отделения — 650 литров. Грузоподъемность составляет 525 кг. Дальше, в порядке убывания, расположились Шевроле Нива с багажником на 320 л и грузоподъемностью 450 кг. Замыкает рейтинг короткая Lada 4x4 — 265 л в багажнике и грузоподъемность 400 кг. А вот пятидверная модификация «старушки» вмешает в багажное отделение 283 л и за счет усиленных пружин подвески принимает на борт до 500 кг.

Похоже, кухня в некоторых малогабаритных квартирах меньше, чем багажный отсек Патриота.

Проходимость

Многие считают лидером по проходимости УАЗ. Рамная конструкция, колеса большего размера, мощные, балочной конструкции мосты позволяют «шарашить» по разбитым грунтовкам и горным каменистым дорогам, где две конкурирующие машины быстро расшатают несущие кузова и более нежные подвески. Только в глубокой грязи Лада 4х4 и Шевроле Нива могут иметь некоторое преимущество перед УАЗом за счет меньшей массы.

Опасность повредить пластиковый обвес не грозит владельцу простой Лады 4х4, потому что его нет. Еще очевидно, что длиннобазная пятидверная версия Лады будет обладать худшей проходимостью, чем короткая, из-за большей на 500 мм колесной базы, равной 2700 мм и, соответственно, малого угла рампы. У Патриота колесная база еще больше, но, дорожный просвет в середине базы превышает 300 мм.

Итак, для каких условий эксплуатации предпочтительнее УАЗ, а где все потомки Нивы справятся лучше? Для движения с небольшой нагрузкой, особенно по слабым грунтам или снегу, предпочтительнее более легкие машины — Лада 4х4 и Шевроле Нива. Если перевезти надо много и дорога требует именно хорошей геометрической проходимости (например горная), то преимущество будет за Патриотом.

Конечно, здесь обсуждаются только стандартные комплектации автомобилей. Тюнингом — увеличенными грязевыми колесами, лифтовкой, блокировкой мостов — можно достигнуть значительного улучшения внедорожных показателей всех рассматриваемых автомобилей. Например, рамный УАЗ лифтуется лучше, чем остальные.

Экономичность

Экономичность любого автомобиля во многом зависит от стиля вождения, а применительно к внедорожникам этот фактор играет решающую роль. Попытки ездить на любой из обсуждаемых машин в «спортивном» стиле с резкими стартами и торможениями приведет к жуткому перерасходу топлива. Ведь при разгоне мы будем не только разгонять массу автомобиля, но и интенсивно раскручивать множество валов и шестерен, каждый из которых обладает своим моментом инерции. Все же помнят, как в детстве было нелегко завести «инерционную» машинку, начав разгонять ее по полу. В абсолютных величинах УАЗ будет расходовать топлива процентов на 30–40 больше, чем Лада 4х4 или Шевроле Нива. Среди последних немного меньший расход топлива на больших скоростях обеспечит Шнива — благодаря несколько лучшей аэродинамике.

Стоимость содержания

Здесь УАЗ по совокупности факторов самый дорогой в обслуживании. И расход топлива велик, и надежность оставляет желать лучшего. Сложность вызывает еще и то, что Patriot очень часто модернизируют, и запасные части, соответственно, нужны разные. А редкая деталь — дорогая деталь. У потомков Нивы многие детали имеют индекс 2101. То есть выпускались еще для вазовской «копейки», но подходят и для машин 2018 года выпуска.

Ремонтопригодность

Все сказанное о запасных частях оказывает непосредственное влияние на ремонтопригодность автомобилей. А еще у УАЗа практически любой узел крупнее и тяжелее, чем у тольяттинских машин. Поэтому возможности самостоятельного ограничены. А в мастерских УАЗы берут в работу менее охотно, чем Шниву и Ладу 4х4. Ведь последние меняли конструкцию за последние годы значительно меньше, чем ульяновское детище, которое то одну раздатку примерит, то другую.

Этот агрегат, рабочим объемом 1,7 л, является прямым потомком первых жигулевских моторов, а потому знаком целым поколениям наших автолюбителей с 1970-х годов.

Применимость

Все рассматриваемые автомобили достаточно универсальны, но если говорить о диапазоне применений — от «перевезти тушу кабанчика» до «подъехать к театру», — то предпочтительнее будут УАЗ и Шнива. Пятидверная, да и трехдверка, Lada 4x4 все же смотрятся немного устаревшими и утилитарными. Время берет свое — пятый десяток пошел.

Безопасность

Конечно, активная и пассивная безопасность всех «русских джипов» невелика, но здесь в худшую сторону выделяется Lada 4х4. Даже самая дорогая комплектация не предложит вам ни одной подушки безопасности, а это в наше время уже как-то странновато. Активная безопасность тоже невысока по современным меркам. Короткобазная версия верткая и валкая.

Задняя подвеска Лады 4х4 построена по той же схеме, что и у легендарной «копейки». К тому же в конструкции задней подвески применена своенравная тяга Панара, которая так и норовит «подрулить» в сторону.

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УАЗ Patriot тоже не получает высоких баллов в рейтинге безопасности. Хотя эйрбэги, к счастью, появились — хотя бы в богатых комплектациях. Но общая концепция машины тоже не совсем безопасна. Ведь по трассам, даже по зимним, владелец вынужден ехать на заднем приводе, а это не самая удобная схема на скользких дорогах.

Chevrolet Niva выглядит самой сбалансированной по части систем безопасности благодаря просчитанной деформации кузова при аварии и наличии подушек. Но это только по сравнению с участниками нашего обзора.

Выводы

Наиболее универсальной машиной среди рассмотренных стала Chevrolet Niva. Крупным ее недостатком является «сердечная недостаточность» — двигатель меньше 100 л.с.: для довольно тяжелой полноприводной машины это крайне мало. Lada 4x4 ко всему прочему еще и устарела и не выдерживает конкуренции с упомянутой выше машиной. Ну а «уазик» нужен тем, кому нужен... именно «уазик»! Самый крупный, самый брутальный, самый дорогой в содержании и самый ломучий, — он такой, какой он есть. И для многих он незаменим.

Фото: фирмы-производители