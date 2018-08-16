Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров в конце января

В GM-АВТОВАЗ рассказали о том, когда начнутся отгрузки внедорожников с новым оборудованием дилерам.

Новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) СП «GM-АВТОВАЗ» получило на свою единственную модель — внедорожник Chevrolet Niva — еще в прошлом году, но отгрузка машин дилерам начнется только 22 января. Теперь во все без исключения комплектации входят ABS, одна подушка безопасности и система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. ОТТС действует до 20 декабря 2021 года, так что GM-АВТОВАЗ наверняка постарается максимально долго продавать свой внедорожник.

Кроме систем безопасности внедорожник подвергнется легкой модернизации, появятся новые опции и оснащение, но глубокой модернизации ждать не стоит.

Несомненно, оснащение Chevrolet Niva новыми опциями скажется на цене, потому на СП очень осторожно говорят о прогнозах продаж в этом году. В прошлом году в России было продано 29 235 внедорожников модели, продажи упали на 6%. По слухам, планы на 2019 год еще меньше. Но на самом заводе утверждают, что следят «за развитием ситуации на российском автомобильном рынке» и будут оперативно реагировать на изменения, с тем чтобы максимально эффективно удовлетворить спрос на продукцию.

Какие еще изменения ждут Chevrolet Niva, можно узнать из этой статьи «За рулем».

В парке ЗР тоже есть Chevrolet Niva. Отчет о том, как она справляется со своими задачами, читайте здесь.

Фото: GM-АВТОВАЗ