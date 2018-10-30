Hyundai Creta получила роскошную версию

Кроссовер с панорамной крышей и дорогой отделкой интерьера покажут на автосалоне в Сан-Паулу со дня на день.

Hyundai Creta в России практически с момента своего появления возглавляет чарты популярности среди кроссоверов. Секрет простой — достойные комплектации и довольно низкая цена. Машина, изначально создававшаяся для китайского рынка, продается и на других рынках, например в Бразилии.

Именно местное отделение готовит роскошный вариант этой модели, который получит название Diamond Edition. Пока в Hyundai крайне скупы на детали относительно будущей новинки и опубликовали лишь три изображения, дающих представление об оснащении машины.

Автомобиль в версии Diamond Edition будет окрашен в голубой цвет, у него зачернены передние стойки и корпуса зеркал заднего вида. Судя по фотографиям, кроссовер получит панорамную крышу с большим люком.

Интерьер будет отделан дорогой кожей, а сиденья получат комбинированную обшивку из кожи белого и коричневого цветов с перфорацией и ромбовидным узором на спинках.

О том, каким двигателем будет оснащен кроссовер, пока неизвестно. Обычная Hyundai Creta для местного рынка оснащается 1,6- и 2-литровым двигателями, способными работать как на бензине, так и на этаноле. Первый выдает 123 и 130 л.с. соответственно при работе на обычном топливе и этаноле, второй — 156 и 166 л.с. При этом бразильский вариант кроссовера строго переднеприводный.

Следующее поколение Hyundai Creta получит семиместный вариант.

Недавно у Hyundai Creta появился конкурент от Nissan: в Индии показали кроссовер Kicks на базе Дастера. Не исключено, что эта модель появится и в России.

Фото: Hyundai