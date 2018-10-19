Nissan рассекретил конкурента Hyundai Creta

Индийское отделение компании опубликовало первые фотографии кроссовера, созданного на базе Дастера.

В России у Ниссана уже есть кроссовер на базе Renault Duster: Terrano является фактически его копией с незначительными изменениями во внешности и оборудовании. А вот в Индии помимо Terrano появится стильный и молодежный Kicks.

В отличие от глобального Nissan Kicks, который создан на базе Nissan Micra, вариант для индийского рынка позаимствовал платформу B0 и техническую начинку от Дастера. А вот внешне машина практически полностью повторяет Kicks, производство которого организовано на нескольких заводах в Южной и Латинской Америках.

При этом он гораздо крупнее: длина машины составляет 4384 мм, ширина — 1813 мм, высота — 1656 мм. Колесная база равна 2673 мм. То есть машина сопоставима по размерам как с донором, то есть Renault Duster, так и с Nissan Qashqai.

В самой компании пока не раскрыли никаких подробностей о Nissan Kiks для местного рынка, но индийские журналисты предполагают, что силовые агрегаты он позаимствует у Renault Duster и Nissan Terrano. В Индии это 1,5-литровые бензиновый и дизельный двигатели мощностью 106 и 110 л.с. соответственно.

О том, решится ли российское отделение Nissan на производство такой же модели, пока ничего не известно.

Появление подобной модели в России вполне вероятно: летом Nissan решил сосредоточиться на продвижении в России кроссоверов.

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Фото: Nissan