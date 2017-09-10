Nissan оставит в России только кроссоверы. Седан Almera снимают с производства

Японская компания решила сосредоточиться на нашем рынке в сегменте SUV. Последняя легковая модель, седан Almera, уйдет с российского рынка в начале следующего года.

Nissan Almera
Nissan Almera

Nissan > Almera

О том, что производство седана завершится в 2018 году, было известно еще в начале года: производственный план был утвержден лишь до октября. Компания намерена создать складские запасы Nissan Almera, которые позволят торговать этим седаном вплоть до весны следующего года.

В июле японская компания досрочно разорвала контракт с АВТОВАЗом, собирающим для нее ряд моделей как в Тольятти, так и в Ижевске. При этом компенсацию в размере 1,8 млрд рублей японцы выплатили до этого, что позволило российскому автогиганту показать высокий рост чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

После этого в линейке Nissan, представленной на российском рынке, останутся только кроссоверы и нишевое купе GT-R. В Nissan это решение объясняют тем, что сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) наиболее перспективен и развивается лучше других. Концентрация усилий на продвижении именно таких моделей должна, по задумке маркетологов Nissan, помочь компании завоевать большую долю на нашем рынке.

Российская Nissan Almera внешне является копией популярного в Японии Bluebird Sylphy, но кузов «натянут» на платформу B0, на которой построен Renault Logan. Салон тоже особым шиком похвастать не может. Стоимость седана, без учета маркетинговых программ и скидок, варьируется от 667 тысяч до 839 тысяч рублей.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan Almera (6)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный салон, надежность

Недостатки:

Мало опций

Комментарий:

Работаю в такси и выбрал Алмеру исключительно за просторный салон. С ним удобнее не только пассажирам, но и мне самому: меньше пачкаются от ног спинки передних кресел и остальная обшивка салона. Пробег уже больше 50 000 км, ничего не ломалось. От платформы Логана я другого и не ждал. Коробка, раз...

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