Nissan оставит в России только кроссоверы. Седан Almera снимают с производства

Японская компания решила сосредоточиться на нашем рынке в сегменте SUV. Последняя легковая модель, седан Almera, уйдет с российского рынка в начале следующего года.

О том, что производство седана завершится в 2018 году, было известно еще в начале года: производственный план был утвержден лишь до октября. Компания намерена создать складские запасы Nissan Almera, которые позволят торговать этим седаном вплоть до весны следующего года.

В июле японская компания досрочно разорвала контракт с АВТОВАЗом, собирающим для нее ряд моделей как в Тольятти, так и в Ижевске. При этом компенсацию в размере 1,8 млрд рублей японцы выплатили до этого, что позволило российскому автогиганту показать высокий рост чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

После этого в линейке Nissan, представленной на российском рынке, останутся только кроссоверы и нишевое купе GT-R. В Nissan это решение объясняют тем, что сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) наиболее перспективен и развивается лучше других. Концентрация усилий на продвижении именно таких моделей должна, по задумке маркетологов Nissan, помочь компании завоевать большую долю на нашем рынке.

Российская Nissan Almera внешне является копией популярного в Японии Bluebird Sylphy, но кузов «натянут» на платформу B0, на которой построен Renault Logan. Салон тоже особым шиком похвастать не может. Стоимость седана, без учета маркетинговых программ и скидок, варьируется от 667 тысяч до 839 тысяч рублей.

Nissan Almera входит в топ-10 самых популярных моделей японских производителей в России.

В прошлом году Nissan отозвал более 42 тысяч седанов Альмера для проверки заднего стекла.

Фото: Nissan