Российский рынок: кроссоверы продолжают доминировать

По итогам продаж автомобилей в октябре сегмент кроссоверов демонстрирует, иначе не сказать, агрессивный рост.

Рост популярности кроссоверов можно объяснить, кроме всего прочего, тем, что в сегменте появилось много моделей на любой вкус и кошелек. Тем самым они переманивают покупателей автомобилей других сегментов, например гольф-класса.

Всего в октябре этого года в России было продано 148 500 автомобилей, что на 9% больше, чем в октябре 2017 года, делится статистикой «Автостат». При этом продажи в сегменте кроссоверов выросли больше, чем рынок, — на 11,8%. Всего было куплено 65 700 автомобилей, или 44,3% от всех проданных в октябре машин. Самым популярным при этом является Hyundai Creta стоимостью от 1 055 000 рублей. Но его популярность падает: кроссовер выбрали 5856 человек, а это меньше на 9,3%, чем в прошлом году. На втором месте Renault Duster стоимостью от 699 000 рублей, который разошелся тиражом 3877 машин. Эта модель также сдает позиции, потеряв 4,4% покупателей. На третьем месте с ростом продаж на 24,3% — Volkswagen Tiguan. Его приобрели 3309 россиян, заплатив при этом не менее 1 399 000 рублей.

Рост продаж второго по популярности сегмента — автомобилей класса В — составил всего 4,5%. Их покупатели явно переходят в число владельцев автомобилей иного класса. Всего же в октябре было продано 53 700 машин В-класса, а доля рынка составила 36,1%. В лидерах здесь Lada Vesta, показавшая рост продаж 60,9% и разошедшаяся тиражом 10 668 экземпляров. Стоимость автомобиля составляет от 594 900 рублей. На втором месте находится Granta, которую купили 10 269 человек, что на 25,1% больше, чем в октябре 2017 года. Ценник на эту машину начинается от 419 900 рублей. Третье место досталось Kia Rio, стоимость которого составляет от 724 900 рублей. Он был продан в количестве 7899 штук, показав падение спроса на 10%.

Сегмент С теряет покупателя. Продажи этих автомобилей просели на 0,2%. Всего же было продано 9800 машин этого класса, что соответствует доле рынка в 6,6%. Чтобы понять, куда уходит клиент, достаточно узнать стоимость тройки лидеров сегмента. Это Kia Ceed по цене от 984 900 рублей, Skoda Octavia, за которую просят не менее 1 049 000 рублей, и Kia Cerato стоимостью от 1 069 900 рублей (за машину нового поколения). Прайс-листы автомобилей гольф-класса вполне сопоставимы с ценниками кроссоверов.

Фото: Mitsubishi