Рассекречена внешность нового Renault Clio

Дизайн этого популярного городского автомобиля, сохранив яркость, стал более выразительным и современным. При этом габариты машины теперь компактнее.

Renault Clio
Renault Clio

Renault > Clio

Дизайн нового Clio перекликается с внешностью автомобиля предыдущего поколения. Можно сказать даже так: отличить Clio пятого поколения от предшественника не так-то просто. Но ряд ярких отличий, естественно, есть.

На капоте нового Clio появились дополнительные волнообразные ребра, решетка радиатора стала больше, как и воздухозаборник в переднем бампере.

Что касается размеров, то Clio сейчас на 14 мм короче. Его длина составляет 4048 мм, а ширина 1798 мм. Автомобиль стал ниже на 30 мм, и теперь его крыша находится в 1440 мм от земли. Это, кстати, значительно улучшило аэродинамические показатели Clio. Несмотря на меньшие внешние габариты, внутри автомобиль, как мы уже писали, прибавил простора благодаря переосмысленной эргономике.


В топовой комплектации новый Renault Clio будет оснащаться 17-дюймовыми колесами. Также следует отметить эффектную антенну автомобиля в виде плавника, светодиодную оптику по кругу и хромированную окантовку боковых окон. Все это прежде не устанавливалось на машины такого класса.

Как и салон новинки, о котором мы уже писали, внешность автомобиля будет иметь несколько версий исполнения. Например, в версии RS, которая придет на смену GT, автомобиль получит спортивный облик, а версия Initiale Paris будет отличаться элегантным дизайном.

Напомним, что премьера нового Renault Clio состоится 5 марта этого года на автосалоне в Женеве.

Рассекречена внешность нового Renault Clio

Фото, видео: Renault

Рассекречена внешность нового Renault Clio
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