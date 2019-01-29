Рассекречена внешность нового Renault Clio

Дизайн этого популярного городского автомобиля, сохранив яркость, стал более выразительным и современным. При этом габариты машины теперь компактнее.

Дизайн нового Clio перекликается с внешностью автомобиля предыдущего поколения. Можно сказать даже так: отличить Clio пятого поколения от предшественника не так-то просто. Но ряд ярких отличий, естественно, есть.

На капоте нового Clio появились дополнительные волнообразные ребра, решетка радиатора стала больше, как и воздухозаборник в переднем бампере.

Что касается размеров, то Clio сейчас на 14 мм короче. Его длина составляет 4048 мм, а ширина — 1798 мм. Автомобиль стал ниже на 30 мм, и теперь его крыша находится в 1440 мм от земли. Это, кстати, значительно улучшило аэродинамические показатели Clio. Несмотря на меньшие внешние габариты, внутри автомобиль, как мы уже писали, прибавил простора благодаря переосмысленной эргономике.

В топовой комплектации новый Renault Clio будет оснащаться 17-дюймовыми колесами. Также следует отметить эффектную антенну автомобиля в виде плавника, светодиодную оптику по кругу и хромированную окантовку боковых окон. Все это прежде не устанавливалось на машины такого класса.

Как и салон новинки, о котором мы уже писали, внешность автомобиля будет иметь несколько версий исполнения. Например, в версии RS, которая придет на смену GT, автомобиль получит спортивный облик, а версия Initiale Paris будет отличаться элегантным дизайном.

Напомним, что премьера нового Renault Clio состоится 5 марта этого года на автосалоне в Женеве.

Тем временем Renault не только выпустил новый Twingo, но и разработал его уникальную версию, которая выйдет ограниченным тиражом.

Благодаря продуманному и разностороннему модельному ряду автомобили Renault пользуются у нас большой популярностью, а российский рынок для компании стал вторым по важности в мире.

Фото, видео: Renault