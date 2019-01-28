Renault показала салон нового Clio

Самая популярная модель Renault в Европе внутри изменилась до неузнаваемости. Новое поколение Clio получило шанс обойти по продажам такие популярные в Старом свете модели, как Volkswagen Golf и Polo.

Renault показала интерьер Clio пятого поколения. Внешность автомобиля пока остается загадкой, но благодаря шпионским снимкам видно, что революции, подобной той, которая произошла в салоне, во внешнем облике автомобиля не предвидится. Также известно, что модель получит новые турбированные бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,3 литра, а также 1,5-литровый турбодизель.

Следует отметить, что к салону Clio четвертого поколения у владельцев было немало претензий, которые были учтены при разработке нового интерьера. Новый Clio получит технологии, применяемые до сих пор в автомобилях более высоких классов, таких как Megane и Espace.

Разработанный в соответствии с принципом «эволюции и революции», совершенно новый Clio будет первой моделью, созданной в рамках стратегического плана Группы Renault «Драйв будущего 2017–2022». Более того, Clio первым получит гибридную силовую установку E-Tech, созданную на основе новой технологии, электрическую версию и систему автономного вождения. Все это стало доступным благодаря новой платформе.

Главной целью разработчиков интерьера нового Clio стало улучшение эргономики. Салон машины теперь просторнее, а материалы его отделки — качественнее. Благодаря новому дизайну центральной консоли и приборной панели, созданных в соответствии с идеологией Smart Cockpit («умное» место водителя), освободилось много места не только для пассажиров, но и для новых систем. Немало места сэкономил и электронный стояночный тормоз, не требующий установки в салон громоздкого рычага.

Ключевой элемент центральной консоли — 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Этот вертикальный, слегка повернутый к водителю планшет раздвигает границы рабочего пространства, но остается в пределах комфортной досягаемости. Система EASY LINK Connected включает в себя множество мультимедийных, навигационных и информационно-развлекательных функций. Цифровой стала и панель приборов. Ее диагональ составляет от 7 до 10 дюймов, что позволяет проецировать на экран, например, GPS-навигацию.

Под центральным монитором, отдельным блоком, расположены кнопки управления климатической системой. Центральная часть рулевого колеса уменьшили и придали ей элегантности за счет установки в нее более компактной подушки безопасности. Это, заодно, улучшило видимость приборной панели. Рычаг коробки передач, независимо от ее типа, стал короче и имеет более естественный и удобный хват. Салон изобилует отсеками для хранения, включая зону беспроводной зарядки смартфонов.

Удобнее теперь и кресла. Они получили более длинные сиденья и тонкие спинки, которые освободили немало места. При этом боковая поддержка кресел заметно улучшилась. Изменились даже подголовники, которые теперь не закрывают задним пассажирам обзор вперед.

Покупатели Clio смогут создать автомобиль под себя благодаря расширенным возможностям персонализации. При заказе можно менять цвет центральной консоли, приборной панели, дверных панелей, рулевого колеса и подлокотников. Более того, покупателям будет предлагаться восемь вариантов подсветки салона.

Внешний дизайн нового Clio пятого поколения Renault покажет завтра, а премьера новинки состоится 5 марта 2019 года на Женевском автосалоне.

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Фото, видео: Renault